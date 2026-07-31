Deviza
EUR/HUF364,43 +0,47% USD/HUF317,86 +0,99% GBP/HUF426,26 +0,64% CHF/HUF391,08 +0,16% PLN/HUF84,52 +0,38% RON/HUF69,48 +0,49% CZK/HUF15,06 +0,51% EUR/HUF364,43 +0,47% USD/HUF317,86 +0,99% GBP/HUF426,26 +0,64% CHF/HUF391,08 +0,16% PLN/HUF84,52 +0,38% RON/HUF69,48 +0,49% CZK/HUF15,06 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 797,97 +0,24% MTELEKOM2 752 +0,07% MOL4 532 +0,71% OTP46 740 -0,32% RICHTER11 900 +1,34% OPUS357,5 +1,54% ANY6 710 -1,19% AUTOWALLIS144 +0,69% WABERERS4 720 -0,21% BUMIX9 417,58 +0,29% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 124,62 -0,52% BUX146 797,97 +0,24% MTELEKOM2 752 +0,07% MOL4 532 +0,71% OTP46 740 -0,32% RICHTER11 900 +1,34% OPUS357,5 +1,54% ANY6 710 -1,19% AUTOWALLIS144 +0,69% WABERERS4 720 -0,21% BUMIX9 417,58 +0,29% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 124,62 -0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
földgázmező
Shell

Kiderültek a részletek a Mol hatalmas üzletéről: az egész európai piac megérzi – 250 kilométeres vezeték épül, hogy kiszolgálják a vásárlókat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint százmilliárd köbméter földgázt rejt a Ciprus közelében fekvő Aphrodité mező, amelyben a Mol is tulajdonossá vált. Hernádi Zsolt az ügylet kapcsán a pénteki nap folyamán a Dunai Finomítóban tartott sajtótájékoztatón elmondta, az első kitermelés 2031-re várható, a projekt pedig hosszabb távon érezhetően bővítheti Európa gázforrásait.
Lehoczky Milán
2026.07.31, 16:03

Az Aphrodité gázmező fejlesztése a romániai Neptun projekthez hasonló jelentőségű lehet Európa számára – jelentette ki Hernádi Zsolt. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint az első földgáz 2031-ben érkezhet a ciprusi lelőhelyről, amelynek fejlesztésében a társaság a Shell részesedésének megvásárlásával szerzett érdekeltséget.

gázmező, Románia, gáz, olaj
A Mol várakozásai szerint az első gáz 2031-ben érkezhet a mezőről. / Fotó: Shuttertock (illusztráció)

A kitermelt földgázt az egyiptomi piacon fogják értékesíteni

Hernádi Zsol a Ciprushoz tartozó tengeri talapzaton fekvő Aphrodité gázmezőről elmondta, hogy az

  • mintegy 104 milliárd köbméter földgázt rejt, 
  • emellett 8 millió hordó kondenzátumot 
  • és más, a vegyipar számára értékes nyersanyagot is tartalmaz. 

A Mol a Shell részesedésének megvásárlásával vált érdekelté a projektben, a gázmező operátora pedig az amerikai Chevron lesz, amely a fejlesztési munkálatokat irányítja.

Hernádi Zsolt kifejtette: a kitermelés megindulásáig jelentős infrastrukturális beruházásokra lesz szükség. A tervek szerint egy mintegy 250 kilométer hosszú tenger alatti vezetéket építenek ki Egyiptomig. A kitermelt földgázt innen értékesítik majd az egyiptomi piacra, illetve a világpiacra.

A Mol várakozásai szerint az első gáz 2031-ben érkezhet a mezőről.

A vezérigazgató szerint az Aphrodité mező stratégiai jelentősége az európai energiapiacon a romániai Neptun Deep projekthez mérhető.

Úgy fogalmazott, mindkét beruházás hozzájárulhat a kontinens földgázellátásának diverzifikálásához. Hernádi kiemelte, hogy a Mol már a Neptun termelésének elindulását is várja, mert az növelheti a Magyarország irányába elérhető földgázforrások számát és erősítheti az ellátásbiztonságot.

A Shell stratégiai átalakítása miatt juthatott a Mol az értékes gázmezőhöz

Mint azt a Világgazdaság is megírta: a Shell megállapodást kötött a Mol Csoporttal a BG Cyprus nevű cégének értékesítéséről, amelynek révén a magyar olaj- és gázipari vállalat megszerezheti a ciprusi Aphrodite földgázmezőben meglévő 35 százalékos részesedést. 

A tranzakció érdekessége, hogy a Mol nem közvetlenül egy kitermelő vállalatot vásárol meg. A BG Cyprus Limited ugyanis nem önálló energetikai társaság, hanem a Shell vállalatcsoport egyik projektcége. 

A Reuters cikke szerint a BG Cyprus eladása jól illeszkedik a Shell stratégiai átalakításához: a brit-holland energiavállalat egyre inkább a cseppfolyósított földgázra (LNG) épülő üzletágára összpontosít, miközben fokozatosan értékesíti azokat az eszközeit, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a növekedési irányhoz.

Kapcsolódó

Energiabiztonság

Energiabiztonság
567 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu