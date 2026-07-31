Kiderültek a részletek a Mol hatalmas üzletéről: az egész európai piac megérzi – 250 kilométeres vezeték épül, hogy kiszolgálják a vásárlókat

Az Aphrodité gázmező fejlesztése a romániai Neptun projekthez hasonló jelentőségű lehet Európa számára – jelentette ki Hernádi Zsolt. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint az első földgáz 2031-ben érkezhet a ciprusi lelőhelyről, amelynek fejlesztésében a társaság a Shell részesedésének megvásárlásával szerzett érdekeltséget.

A Mol várakozásai szerint az első gáz 2031-ben érkezhet a mezőről. / Fotó: Shuttertock (illusztráció)

A kitermelt földgázt az egyiptomi piacon fogják értékesíteni

Hernádi Zsol a Ciprushoz tartozó tengeri talapzaton fekvő Aphrodité gázmezőről elmondta, hogy az

mintegy 104 milliárd köbméter földgázt rejt,

emellett 8 millió hordó kondenzátumot

és más, a vegyipar számára értékes nyersanyagot is tartalmaz.

A Mol a Shell részesedésének megvásárlásával vált érdekelté a projektben, a gázmező operátora pedig az amerikai Chevron lesz, amely a fejlesztési munkálatokat irányítja.

Hernádi Zsolt kifejtette: a kitermelés megindulásáig jelentős infrastrukturális beruházásokra lesz szükség. A tervek szerint egy mintegy 250 kilométer hosszú tenger alatti vezetéket építenek ki Egyiptomig. A kitermelt földgázt innen értékesítik majd az egyiptomi piacra, illetve a világpiacra.

A Mol várakozásai szerint az első gáz 2031-ben érkezhet a mezőről.

A vezérigazgató szerint az Aphrodité mező stratégiai jelentősége az európai energiapiacon a romániai Neptun Deep projekthez mérhető.

Úgy fogalmazott, mindkét beruházás hozzájárulhat a kontinens földgázellátásának diverzifikálásához. Hernádi kiemelte, hogy a Mol már a Neptun termelésének elindulását is várja, mert az növelheti a Magyarország irányába elérhető földgázforrások számát és erősítheti az ellátásbiztonságot.

A Shell stratégiai átalakítása miatt juthatott a Mol az értékes gázmezőhöz

Mint azt a Világgazdaság is megírta: a Shell megállapodást kötött a Mol Csoporttal a BG Cyprus nevű cégének értékesítéséről, amelynek révén a magyar olaj- és gázipari vállalat megszerezheti a ciprusi Aphrodite földgázmezőben meglévő 35 százalékos részesedést.

A tranzakció érdekessége, hogy a Mol nem közvetlenül egy kitermelő vállalatot vásárol meg. A BG Cyprus Limited ugyanis nem önálló energetikai társaság, hanem a Shell vállalatcsoport egyik projektcége.

A Reuters cikke szerint a BG Cyprus eladása jól illeszkedik a Shell stratégiai átalakításához: a brit-holland energiavállalat egyre inkább a cseppfolyósított földgázra (LNG) épülő üzletágára összpontosít, miközben fokozatosan értékesíti azokat az eszközeit, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a növekedési irányhoz.