Hozzá kell nyúlni a biztonsági készlethez? Minden, amit a magyarországi ellátásról tudni kell – ez az igazi gyenge pont

Tartanak felfelé a hazai benzin- és gázolajárak, már esetleges ellátási nehézségekről is lehet hallani. A Világgazdaság – szakértőket is idézve – megvizsgálta, hogyan áll Magyarország az ellátással, a biztonsági készletekkel, és az árakkal.

Van némi egyensúlytalanság az európai gázolajpiacon/Fotó: MARK_KISS

Kissé túlreagálták a terméktőzsdék a hormuzi eseményeket

A hazai üzemanyagkínálat egyik fő forrása a döntően import kőolajból a Mol Dunai Finomítójában (Dufi) előállított benzin és gázolaj, a másik a külföldről érkező olajtermék. Rossz esetben – erre éppen az idén tavasszal volt példa – rendelkezésre állnak az ország biztonsági készletei.

A kőolajimport azonban folyamatos a Barátság kőolajvezetéken, bőven elég lehet a Dufi számára, főleg, mivel a tavalyi üzemi baleset óta a finomító csak mintegy 60 százalékos kihasználtsággal termel

– válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Mellesleg rendelkezésre áll az Adria kőolajvezeték is.

Jelen esetben a folyamatosan szükséges termékimport helyzete az érdekesebb. Benzin és gázolaj érkezhet és (most is nyilván érkezik is) a Molhoz tartozó Slovnaft finomítójából, valamint a térség más létesítményeiből a Dunán, például Csehországból. A Mol mellett a nagy, ismert márkákhoz tartozó, úgynevezett színes kutak tulajdonosai közül a legnagyobb mennyiséget az OMV hozhatja be saját, schwechati finomítójából.

A többi színes kút is hozzáfér az importhoz, csak az áron múlik, honnan vásárolnak. Az európai termékárak azonban a vártnál idegesebben reagáltak a Hormuzi-szoros újbóli lezárására, megdrágítva ezzel a magyarországi piac ellátását is. Ráadásul mostanra sem enyhült a termékjegyzés-helyzet, bár az Európában mértékadó Brent olaj hordónkénti ára halványan már esett: 85 dollárról 84 dollárra.

Váratlan fordulat: prémium benzinből nem, dízelből már annál inkább vettek a magyarok – volt, akik brutális mennyiségből táraztak be Az év első felében fellendítette a hazai tankolási kedvet, hogy kényelmes felső határt szabott a benzinnek és a gázolajnak a jogszabály. Ezt igazolja, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség töltőállomásain körülbelül 10 százalékkal több üzemanyag fogyott, mint az előző év azonos időszakában. De ennek már vége: három hete ismét piaci áron vásárolunk, a piaci árak pedig emelkednek. Bővebben>>>

Nehezebb lett az import

Ez az a pont – tehát a magas európai jegyzésár – Grád Ottó magyarázata szerint, amelyben az árérzékenyebb, kisebb hazai töltőállomások, illetve maguk a kisebb tőkeerejű importőrök is nagyobbaknál nehezebb helyzetbe kerülnek.