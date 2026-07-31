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gázolaj
forint
benzin
áremelkedés

Brutális hétvége lehet a hazai kutakon, nem csak a hőség miatt fájhat a dízelessel járók feje – megjött az újabb áremelkedési hír

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tovább emelkedik augusztus 1-én a gázolaj nagykereskedelmi ára, most bruttó 6 forinttal. A benzin ára nem változik. A gázolaj átlagára július utolsó napján 651 forint literenként.
VG
2026.07.31, 13:37
Frissítve: 2026.07.31, 13:48

Augusztus 1-jén tovább emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, most bruttó 6 forinttal. A benziné nem változik a Holtankoljak.hu információi szerint.

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Bruttó 6 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára augusztus 1-jén (illusztráció)
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A gázolaj ára emelkedik auguszus 1-jén

A nyári utolsó hónapjának első szombatján a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal emelkedik, ez további emelkedést jelent az elmúlt időszak tendenciái után. Mint megírtuk, a Közel-Keleten ismét gyors ütemben romlik a biztonsági helyzet, miután az Egyesült Államok nagyszabású légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen válaszul a Teherán által indított rakétatámadásokra. A konfliktus újabb eszkalációja ismét felkavarta az olajpiacokat, miközben a Hormuzi-szoros térségében is fokozódnak a kockázatok, ami a globális energiaellátás szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Július utolsó napján az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 601 Ft/liter
  • Gázolaj: 651 Ft/liter

A kutak nem minden nagykereskedelmi árváltozást vezettek át saját kínálati áraikba, sőt, a kutak egy része az ismert nagykereskedelmi árak alapján már pénteken elvégzi az árazását. Ettől függetlenül érdemes készülni arra, hogy a gázolaj üzemű autókba magasabb áron lehet majd egy-egy töltőállomáson beszerezni az üzemanyagot.

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