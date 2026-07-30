Itt az ideje elfelejteni az orosz gázt? Új vezetékrendszerre kapcsolják rá Magyarországot, heteken belül megszülethet a megállapodás – egy másik energiaközpont emelkedik fel

A magyar energiabiztonság és energiaellátás terén rendkívül fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Egy új gázvezetékhez, gázrendszerhez köthetik rá ugyanis Magyarországot, erről a megállapodás a küszöbön áll. Ez azért is fontos lehet, mert közben körvonalazódik egy új, amerikai szankció azokkal szemben, akik orosz energiát vásárolnak.

Gázvezeték: új rendszerre kapcsolják rá Magyarországot, viszlát orosz gáz? / Fotó: STRINGER / Reuters

Egészen pontosan arról van szó, hogy Görögország számításai szerint szeptemberben aláírják a Vertikális Gázfolyosó létrehozásáról szóló megállapodásokat. "A projekt révén Szerbia és több délkelet-európai ország új lehetőséget kaphat a földgáz beszerzésére" – erről beszélt a napokban Stavros Papastavru görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.

A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolja

Görögország,

Bulgária,

Románia,

Moldova,

Ukrajna,

Magyarország,

Szlovákia

és Szerbia

gázvezetékrendszereit. Ez lehetővé tenné, hogy a térség országai több forrásból és több útvonalon juthassanak földgázhoz, csökkentve az egyetlen beszállítótól vagy szállítási iránytól való függőséget. A rendszerbe bekapcsolódhat a Görögországba tengeri úton érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) is.

Gázvezeték: új rendszerre kapcsolják rá Magyarországot, viszlát orosz gáz?

A Vertikális Gázfolyosó egy olyan gázvezeték-hálózat, amely a földgáz délről észak felé történő szállítását segítené elő: Görögországból Bulgárián és Románián keresztül Közép- és Kelet-Európa irányába. Fontos szerepet kaphatnak ebben a görögországi LNG-terminálok, köztük a Revithoussa terminál és az új alexandrupoliszi létesítmény, amelyek a világpiacról érkező földgáz fogadását és továbbítását teszik lehetővé a régió országai számára.

A görög miniszter elmondta, hogy a projektről július 10-én Athénban is tárgyaltak, a megbeszélésen részt vettek a görög földgázszállítórendszer-üzemeltető, a DESFA, valamint a Vertikális Gázfolyosóban érintett országok

Görögország, Bulgária, Magyarország, Ukrajna, Románia, Észak-Macedónia és Szerbia rendszerüzemeltetőinek képviselői.

A találkozón jelen voltak továbbá a Gastrade és az ICGB vállalatok képviselői is. Papastavru közlése szerint Szerbia és Észak-Macedónia is jelezte csatlakozási szándékát a projekthez. A rendszerüzemeltetők néhány nappal később ismét egyeztettek, és várhatóan szeptemberben aláírják a megállapodásokat a szerb és észak-macedón üzemeltetőkkel a projektben való részvételről. Ezzel hivatalosan is megerősíthetik a két ország csatlakozását a Vertikális Gázfolyosóhoz.