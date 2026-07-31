Saját minisztere mond ellent Magyar Péternek: a génszerkesztett növény is GMO

A Tisza Párt az Európai Parlamentben megszavazta a gészerkestéssel kapcsolatos törvényt, majd Magyar Péter miniszterelnök meg is védte őket, mondtán a génszerkesztés nem GMO. Most saját minisztere mondja az ellenkezőjét. Vagyis alig több mint egy hónap alatt két, egymással nehezen összeegyeztethető álláspont jelent meg a magyar kormányon belül az új génkezelési technikákról. A vita középpontjában az áll, hogy az úgynevezett NGT-eljárásokkal – például célzott génszerkesztéssel – előállított növényeket GMO-nak kell-e tekinteni, és vonatkozzanak-e rájuk a hagyományos génmódosított szervezetekre érvényes szigorú előírások.

Gajdos László tárcája akár az Európai Unió Bírósága előtti jogi fellépés előkészítésére is kész a GMO kérdésben Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter június végén egy kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a „tudományos állásfoglalás” szerint az új genomikai technikák nem minősülnek GMO-nak. Érvelése szerint lényeges különbség van a génszerkesztés és a hagyományos génmódosítás között: előbbi az adott növény saját génállományát használja, míg utóbbinál idegen géneket juttatnak a szervezetbe.

A miniszterelnök szerint az új technológiák támogatása ezért nem ütközik az Alaptörvényben rögzített GMO-mentességi követelménnyel. Sőt, úgy vélte, Magyarország mezőgazdasági jövője is múlhat az alkalmazásukon.

– Ha azt szeretnék, hogy a következő tíz évben legyen Magyarországon gabonatermesztés, akkor ezt támogatni kell

– indokolta álláspontját korábban Magyar Pétert

Gajdos László szerint ezek igenis GMO-k

A miniszterelnök kijelentésével szemben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a civil szervezeteknek küldött válaszlevelében egyértelműen GMO-nak nevezte az új génkezelési technikákkal létrehozott szervezeteket.

– Az új génkezelési technikákkal előállított szervezetek – mind jogi, mind biológiai értelemben – géntechnológiával módosított szervezetek – fogalmazott a tárcavezető a Magyar Természetvédők Szövetsége által ismertetett levélben.

Gajdos László ráadásul nem csupán terminológiai kérdésben helyezkedett eltérő álláspontra. Minisztériuma nem ért egyet az elfogadott uniós szabályozással sem, amely az NGT-növények egy részét kivonná a hagyományos GMO-kra vonatkozó szigorú követelmények alól.

A miniszter különösen azt kifogásolta, hogy az NGT1 kategóriába sorolt növények esetében nem lenne szükség a jelenlegi GMO-szabályozás szerinti előzetes kockázatértékelésre és megfelelő fogyasztói jelölésre.

– Kockázatértékelés és megfelelő jelölés nélkül nem lehet ilyen szervezeteket elengedni, ezt a minisztérium nem támogatja – hangsúlyozta.