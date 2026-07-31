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Rendkívüli

Magyar Péter: a lakosságnak villanyáramhoz kell jutnia, várjuk a cégektől az önkéntes lekapcsolási terveket - „szorozzák meg kettővel"

vészhelyzet
Göd
fogyasztás
Samsung

Rendkívüli bejelentést tett Magyarország legnagyobb akkumulátorgyára: durván lecsavarja az energiafogyasztását, és ez még nem a vége –„Mindaddig fenntartjuk, amíg a helyzet nem stabilizálódik"

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A Samsung SDI gödi gyára 50 százalékkal csökkentette az ivóvíz és 10 százalékkal az elektromos áram felhasználását. A gödi gyárnál a vállalat önkéntesen korlátozza a fogyasztást.
VG
2026.07.31, 11:24
Frissítve: 2026.07.31, 11:38

A rendkívüli időjárási körülmények és az azokhoz kapcsolódó elektromos áram és ivóvíz ellátási nehézségek miatt a vállalat bejelentette, hogy 50 százalékkal csökkenti ivóvíz és a kritikus időszakban 10 százalékkal elektromos áram fogyasztását – adott tájékoztatást a Samsung SDI a gödi gyár kapcsán.

Battery factories in Hungary, gödi gyár
A Samsung SDI fogyasztáscsökkentést jelentett be a gödi gyárában
Fotó: Mónus Márton / Reuters

A Samsung gödi gyára önkéntesen lépett, de lehet, a kormány nem vár a többire

Mint a drámai vízhelyzet kapcsán megírtuk, Magyarországon is megtörtént, amitől Európa-szerte tartanak: 

a rendkívül forró és aszályos nyár következtében a Duna vízállása sorra dönti a negatív rekordokat, ezért a folyó vizét hűtésre használó atomerőművek megkezdték a leterhelést és a leállást.

A Paksi Atomerőmű leállításáról is szó volt csütörtökön Magyar Péter kormányfői bejelentése szerint, ám a péntek reggeli bejelentés alapján a Paksi Atomerőmű 2000 megawatt helyett 960 megawatt teljesítménnyel működik, miközben az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek köszönhetően a hálózat csúcsterhelése csütörtökön 151 megawattal elmaradt a tervezettől.

Ez arra utal, hogy sokan eleget tesznek annak a kormányzati kérésnek, mely víz- és energiafogyasztásuk mérséklésére vonatkozik. Emlékezetes, hogy Magyar Péter a lakosság mellett az ipari szereplőket is arra kérte, hogy takarékoskodjanak az energiával, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben akár teljesen át kell majd ütemezni a termelést. 

A bejelentésből az is kiderült, hogy legrosszabb esetben akár a nagyfogyasztók kötelező, ütemezett lekapcsolása is megkezdődhet.

Mint látni, a Samsung önkénetesen lépett a gödi gyárában, ám előfordulhat, hogy más üzemegységek kapcsán a kormány végül jogszabályi felhatalmazás alapján avatkozik be a termeléscsökkentésbe, nem a pénzügyi vagy termelési kiesés okozásának szándékával, hanem az energia- és vízellátás fenntartása érdekében.

Több ipari ágazat megerősödött az elmúlt évben

Az elmúlt években a magyar ipar jelentősen bővült és számos új gyártókapacitás jött létre az országban. A feldolgozóiparon belül különösen a járműgyártás, valamint a villamos berendezések – ezen belül az akkumulátorok – gyártása erősödött meg, és vált a magyar gazdaság meghatározó ágazatává. Mindemellett a vegyipar is jelentős gazdasági súlyt képvisel, a cementipar pedig kisebb mérete ellenére az egyik leginkább energiaintenzív iparág.

A Samsung gödi, az SK iváncsai, valamint a CATL debreceni üzemében becslések szerint megközelítőleg 7300 ember dolgozik, ezért egy esetleges termeléscsökkenés minden bizonnyal sokakat érint. E három nagy gyárból a gödi üzemben valósult meg önkéntes fogyasztáscsökkentés.

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