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luxusétterem
Dorothea Hotel
Gordon Ramsay

Megtudtuk, mikor nyit Budapesten Gordon Ramsay első közép-európai étterme – exkluzív képeken a látványtervek

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Kiderült, mikor nyitja meg kapuit Budapesten a Gordon Ramsay Bar & Grill. Az étterem a belvárosi Dorothea Hotelben kezdi meg működését, és ez lesz a Gordon Ramsay Restaurants első közép-európai egysége.
Zováthi Domokos
2026.07.07, 17:49
Frissítve: 2026.07.07, 17:52

A Gordon Ramsay Bar & Grill étterem a Dorothea Hotel fővárosi, Autograph Collection elnevezésű épületében kap helyet, ahol reggelivel, ebéddel és vacsorával várják majd a vendégeket. A közel 160 férőhelyes vendéglátóhelyre már megnyílt az asztalfoglalási lehetőség, mely július 31-én nyitja meg kapuit.

Gordon Ramsay étterem
Gordon Ramsay éttermének látványterve / Fotó: Dorothea Hotel

A Gordon Ramsay Bar & Grill a nemzetközi étteremlánc londoni grillkoncepciójára épül. Az étlapon a grillezett húsok, a Fish & Chips és a Beef Wellington mellett magyar ihletésű fogások is helyet kapnak, emellett borlap és koktélkínálat is készül a vendégek számára.

A nyitás egyben a Gordon Ramsay Restaurants és a Marriott International együttműködésének újabb állomása. A két vállalat 2019-ben nyitotta meg első közös Gordon Ramsay Bar & Grill éttermét Londonban, a London Marriott Hotel Grosvenor Square szállodában.

Budapestet választotta Gordon Ramsay a régiós nyitáshoz

A társaság közlése szerint Budapest lett a márka első közép-európai helyszíne. A döntés hátterében a főváros növekvő turisztikai jelentősége állhat.

Tavaly a Budapestre érkező külföldi vendégek száma 15 százalékkal emelkedett, miközben az Eurostat adatai szerint a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának növekedése meghaladta az uniós átlagot.

Gordon Ramsay étterem
Fotó: Dorothea Hotel

Több nemzetközi étterem működik ugyanabban az épületben

A Gordon Ramsay Bar & Grill a Dorothea Hotel már működő vendéglátóhelyeihez csatlakozik. Az épületben jelenleg a Dani García séf nevéhez köthető Alelí, Anton by Alelí és Bibo Budapest éttermek is működnek.

A Gordon Ramsay Bar & Grill nyitásával tovább bővül a budapesti prémium éttermi kínálat, miközben a brit séf étteremhálózata első alkalommal jelenik meg Közép-Európában.

Világszenzáció: kiderült, miért járhatott hazánkban Gordon Ramsay – magyar luxushotellel kötött szerződést, megszólalt a sztárséf is

A Dorothea Hotel és a Gordon Ramsay Restaurants stratégiai együttműködést kötött, így 2026 nyarán Budapesten nyílik meg a közép-európai régió első ilyen étterme. A világhírű séf érkezése tovább erősítheti a főváros gasztronómiai vonzerejét, hiszen a koncepció a Ramsay-féle nemzetközi stílust és a prémium magyar alapanyagokat ötvözi majd. A sztárséfet a hét végén látták már egy hotel rooftop bárjában, ám úgy hírlett, fiát és annak baráti társaságát kísérte el fővárosunkba.

Gordon Ramsay étterem
Fotó: Dorothea Hotel

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekkel készülnek a nyitására

A Chef de Cuisine pozíciót Katona András tölti be, aki közel húszéves nemzetközi tapasztalattal érkezik a projekthez. Pályafutásának jelentős részét Londonban töltötte, ahol több ismert szállodában és étteremben dolgozott. Korábbi munkahelyei között szerepel az egy Michelin-csillagos Galvin at Windows, a Corinthia Hotel London, valamint a The Savoy London is. Emellett szakmai gyakorlatot szerzett a három Michelin-csillagos Restaurant Gordon Ramsay konyháján is.

A budapesti étteremben Katona András feladata lesz a konyhai működés kialakítása és a csapat vezetése a nyitás előtti időszakban. Az étterem igazgatói pozícióját Ivanov Lilla kapta meg, aki több mint 15 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi vendéglátásban. Karrierjét szintén Londonban, a The Savoy London szállodában kezdte, később pedig az Egyesült Királyság mellett a GCC-régióban – vagyis az öböl menti országokban – dolgozott különböző vendéglátóipari projektekben.

Legutóbb a Taste Boulevard Hospitality Company vezetői csapatában dolgozott, ahol többek között az Alain Ducasse nevéhez kapcsolódó együttműködésekben vett részt. Emellett egy skót szállodai és vendéglátóipari átalakítási projektet is irányított a Schloss Roxburghe Hotel & Golf Course szállodában.

Gordon Ramsay étterem
Fotó: Dorothea Hotel

Erősödik Budapest nemzetközi gasztronómiai pozíciója

A Gordon Ramsay Bar & Grill budapesti nyitása jól illeszkedik abba a folyamatba, amelyben egyre több nemzetközi vendéglátóipari márka jelenik meg a magyar fővárosban. Budapesten jelenleg több

  • Michelin-ajánlott
  • és Michelin-csillagos

étterem működik, miközben a luxusszállodai fejlesztésekhez kapcsolódó prémium vendéglátás is egyre erősebben jelenik meg a piacon.

A világ egyik legjobb séfje Budapesten: elmondta, miért kincs Magyarország

Budapestet választotta európai terjeszkedésének egyik kulcspontjaként Dani García, ahol már két éttermet is nyitott. A világhírű, három Michelin-csillagos séf elmondta a Világgazdaságnak, hogy a magyar főváros nemcsak gasztronómiai, hanem üzleti szempontból is egyre vonzóbb célpont a nemzetközi vendéglátóipar szereplői számára

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