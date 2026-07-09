Felszólították a kormányt, óriási a baj: a lakosságot kérik, hogy fotózzanak, bizonyítékok kellenek – intézkedési tervet várnak Magyar Péteréktől
Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakodnak – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.
Térképen a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területek
A közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintett lakosság tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére.
Mint írták, a térkép megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági bejelentéseket, az igazolt szennyezésekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet.
A Greenpeace szerint "továbbra sem nyilvános, milyen döntések születtek a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoportban és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoportban", és nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett lakosság és önkormányzatok számára.
A szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerje a magyar-osztrák azbesztügyi munkacsoport és a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoport döntéseit, jelentéseit, valamint az azbesztmentesítés ütemezésére és módszereire vonatkozó dokumentumokat – írták.
"Jelenleg az országos szakmai iránymutatás hiánya miatt több önkormányzat olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek hosszú távon akár ronthatnak is a helyzeten" – hangsúlyozták.
A Greenpeace álláspontja szerint az azbeszttartalmú kőzeteket
- mielőbb szakszerűen el kell távolítani,
- majd megfelelő lerakóban kell elhelyezni, illetve ahol lehetséges, vissza kell szállítani azokba a bányákba, ahonnan származnak.
A szervezet úgy véli, a burkolással vagy kalcium-kloridos kezeléssel végzett ideiglenes megoldások hosszú távon nem rendezik a problémát.
Mint írták, a sürgős beavatkozás szükségességét a hivatalos egészségügyi kockázatbecslések is alátámasztják. A Greenpeace ezért "ismét felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul hozzon átlátható, országosan egységes intézkedési tervet az azbesztszennyezés kezelésére, valamint biztosítsa a transzparens működést, és vonja be az érintett civil és szakmai szervezeteket a döntéshozatali folyamatba" – olvasható a közleményben.
Két vármegye is érintett lehet az új azbesztborányban
Az egykori petőfibányai azbesztgyár felszámolása után komoly egészségügyi kockázatok merültek fel a környéken. A Mi Hazánk szerint a legfrissebb vizsgálatok azbesztszennyezést igazoltak, és azt sem zárják ki, hogy a probléma Nógrád vármegyei területeket is érinthet. Ugyanakkor a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnak azt közölte, nincs tudomása azbesztveszélyről a vármegyében.
Az ügyben megszólalt Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselője is. Közlése szerint a gyár működésének évtizedei alatt a környéken helyezték el az üzemi hulladék jelentős részét, az épületeket pedig a felszámolás során robbantással bontották le, ami tovább növelhette a veszélyes anyagok szétszóródásának kockázatát.
Nyílt levélben fordultam Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez, hogy járjon el az ügyben az ott élők érdekében, akiknek az egészségét súlyosan befolyásolja ez a szennyezés
– fogalmazott a képviselő. Dócs Dávid hozzátette: szerinte azt sem lehet kizárni, hogy az esetleges azbesztszennyezés Nógrád vármegye egyes területeit is érintheti.