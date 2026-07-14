A vasúti GSM sokkal okosabb a polgárinál, csak éppen sehol sincs Magyarországon

A második üteménél tart, pontosabban ott akadt el a vasúti távközlési rendszer, a GSM-R magyarországi kiépítése. Ráadásul ezen ütem eddig megépült részének az árát is az adófizetőknek kellett összedobniuk, mert az ország elesett az uniós forrástól.

A GSM-R ma már a biztonságos vasúti közlekedés alapja/Grafika: Feldmann Márton

Egy olyan hálózatról van szó, amelynek nélkülözhetelensége már mintegy negyven éve nyilvánvaló a vasútvilágban. Bár már akkor is volt vasúton belüli távközlési kommunikáció, de az európai nemzetközi vasúti közlekedés fellendülésével növekvő korlátot jelentett, hogy Európában több mint 30, egymással inkompatibilis analóg rádiórendszert használtak – erre Feldmann Márton, a Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletág-igazgatója hívta fel a figyelmet az e témát taglaló Facebook-bejegyzésében. Emiatt ugyanis vagy több nemzeti rendszerre képes rádiót kellett felszerelni a járművekre, vagy a határállomásokon cserélni kellett a rádiót. A vasúti járművezető és a forgalomirányítók közötti kommunikáció érdekében egységes európai rádiórendszerre volt szükség.

Kifejlesztése az akkor elterjedt digitális technológia, a GSM (Global System for Mobile Communications) alapjain történt a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 1992-es döntése alapján. Az első tesztekre 1997-ben került sor, a széles körű európai bevezetésről 2000-ben határoztak. Dinamikus kiépítés kezdődött Németországban, Olaszországban, Franciaországban.

A GSM-R szinte teljesen megegyezik az akkori GSM rendszerekével – magyarázza a vasúti szakértő. Magját ugyanúgy bázisállomások, kapcsolóközpontok és SIM kártyák alkotják, mint a közcélú mobilhálózatét. Ám a vasúti alkalmazás eltérő frekvenciát kapott azért, hogy a közcélú hálózat használói ne terhelhessék túl a hálózatot vasúti alkalmazások hátrányára. A GSM-R a 900 megaherztes (MHz) sávban a 876-880 MHz-es és a 921-925 MHz-es tartományt kapta.

Különleges képességei vannak a GSM-R-nek

Ugyancsak különbség néhány többlet szolgáltatás, például

a csoportos hanghívás,

egy pályaszakasz valamennyi járműve, forgalmi személyzete egyszerre hallhatja a hívást,

vagy a prioritáskezelés: egy veszélyhelyzeti hívás bonthatja az alacsonyabb prioritású hívást,

létezik funkcionális címzés, például a vonatszám alapján történő hívás,

a rendelkezésre állás miatt szigorúbbak a földrajzi lefedettségi és a sebességtűrési követelmények is, így akár 500 kilométeres óránkénti sebesség mellett is stabil a rádiókapcsolat.

A GSM-R hálózatot 2023-ra az európai kiemelt korridorokon (TEN-T hálózat) 61 százalékban építették ki, de a másik nélkülözhetetlen vasúti informatikai rendszer, az ETCS csak 15 százaléknál tartott. Ez azért baj, mert a két rendszer együtt alkotja az egységes európai vasúti forgalomirányítási rendszert (ERTMS) a folyamatos adatkapcsolaton, a nemzetközi átjárhatóságon és a vonatbefolyásoláson keresztül a vasútbiztonság növelésével.