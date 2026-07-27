Elege lett a gyógyszerészeknek és a patikusoknak: pontosan levezették, mennyivel lesznek olcsóbbak a gyógyszerek a Tisza áfacsökkentésével szeptembertől – nagyon sokan meg fognak lepődni

Szeptember 1-jétől megszűnik az áfa a vényköteles gyógyszereknél, de a betegek többsége nem számíthat drasztikus árcsökkenésre. Két gyógyszerész is videóban mutatta be konkrét példákon keresztül, hogy valójában mekkora megtakarítást jelenthet az intézkedés.

Az áfa eltörlése miatt kevesebbet kell fizetni a vényköteles gyógyszerekért, de sokan túl nagy áresésre számítanak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szeptember 1-jén életbe lépő változás értelmében megszűnik az áfa a vényköteles gyógyszerekre. Bár ez elsőre jelentős árcsökkenésnek tűnhet, két magyar gyógyszerész videója szerint a betegek által érzékelhető megtakarítás sok esetben ennél jóval szerényebb lesz.

Dr. Zsikla Kincső gyógyszerész arra hívta fel a figyelmet, hogy kétféle gyógyszert érdemes megkülönböztetni. Az egyik csoportba a tb-támogatott, fix áras készítmények tartoznak, amelyek minden gyógyszertárban ugyanannyiba kerülnek.

Példája szerint egy vérnyomáscsökkentő eddig 659 forintba került, szeptembertől pedig 628 forintra csökken az ára, vagyis a beteg 31 forintot takarít meg.

Más a helyzet a vényköteles, de szabadáras gyógyszerekkel, amelyek árát a patikák határozzák meg. Egy fájdalomcsillapító por példáján azt mutatta be, hogy a készítmény ára 4259 forintról 4056 forintra csökkenhetne, ami 203 forintos megtakarítást jelentene. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezeknél a gyógyszereknél a patikák vagy akár a nagykereskedők is módosíthatják az árakat, így a teljes áfacsökkentés nem feltétlenül jelenik meg a végső fogyasztói árban.

A gyógyszerész szerint ezért nem érdemes drasztikus áresésre számítani. Úgy fogalmazott: ha valaki eddig havonta nagyjából 20 ezer forintot költött vényköteles gyógyszerekre, akkor szeptembertől körülbelül 19 ezer forintos havi kiadásra számíthat.

Hasonló következtetésre jutott Dr. Kurucz Dóra gyógyszerész is. Videójában arra emlékeztetett, hogy a tb-támogatott gyógyszereknél a beteg nem a teljes fogyasztói árat fizeti meg, hanem csak az úgynevezett térítési díjat, a fennmaradó részt pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza.

Mivel az áfa eddig a teljes fogyasztói árra rakódott rá, annak eltörléséből nemcsak a beteg, hanem a NEAK is részesül. Egy rilmenidin hatóanyagú vérnyomáscsökkentő példáján azt mutatta be, hogy a gyógyszer 1857 forintos fogyasztói ára mintegy 1769 forintra csökkenhet. Ebből a beteg által fizetett térítési díj 887 forintról körülbelül 845 forintra mérséklődik,