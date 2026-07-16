Megszólalt az Audi a győri gyár bezárásának hírére: ez a hivatalos válasz a sokkoló német szivárogtatásra – "Szerkesztőségi spekuláció"

A semmiből jelent meg Magyarország és a magyar gazdaság számára sokkoló hír a német üzleti sajtóban. A patinás manager magazin a győri Audi-gyár jövőjéről publikált drámai információkat, amire viszont most az Audi Hungaria Zrt. reagált a Világgazdaságnak és így már más a megvilágítása az ügynek.

Győri Audi-gyár: megszólaltak a bezárás hírére, ez a hivatalos válasz a sokkoló német szivárogtatásra / Fotó: Audi Hungaria Győr / Facebook

Az történt, hogy szerdán a manager magazin hosszú és részletes cikket közölt az Audi anyavállalatáról, a Volkswagenről, és hogy a konszern előtt milyen út áll.

Ebben egyebek mellett azt a helyzetet járták körbe – amiről lapunk is számos alkalommal írt –, hogy példátlan átalakításra készül a Volkswagen-csoport, amelynek részeként akár 50 ezer munkahely is megszűnhet világszerte.

De nem csak erről van szó, hiszen Oliver Blume vezérigazgató azt sem zárta ki, hogy hosszabb távon a konszern több gyárát is bezárhatják. A világ egyik legnagyobb autógyártójának vezetése attól tart, hogy a kínai riválisok egyre erősebb európai terjeszkedése tartósan csökkentheti a Volkswagen értékesítését.

Míg jelenleg évente mintegy 9 millió autót gyárt a csoport, belső számítások szerint ez a következő évtizedben akár 7-8 millióra is visszaeshet.

Ez jelentősen csökkentené a szükséges gyártókapacitást.

A költségcsökkentési program részeként a Volkswagen működési nyereségét a jelenlegi 2,8 százalékról 8-10 százalékra emelné, ennek érdekében jelentősen visszafogná beruházásait és egyszerűsítené modellkínálatát is.

A terv azonban komoly ellenállásba ütközött. A felügyelőbizottság július 9-i ülésén a dolgozói képviselők és Alsó-Szászország tartomány küldöttei leszavazták Blume javaslatát, így a vállalat vezetése és az üzemi tanács között történelmi konfliktus bontakozott ki.

A manger magazin cikkében helyet kapott egy direkt a magyar helyzettel foglalkozó rész is. Ebben pedig az volt olvasható, hogy a Volkswagennek még a mostaninál is kevesebb gyárra lenne szüksége és a leépítések már nem korlátozódnának csak Németországra.

A konszernen belüli információk szerint az igazgatóság tervei alapján 2035 körül leállíthatják a termelést

a magyarországi Győrben található Audi-gyárban

és a csehországi Kwasiny-ban lévő Škoda-üzemben is.

Talán nem kell különösebben alátámasztani, hogy ez is óriási csapást jelentene, hiszen egyedül Győrben – az ottani motorgyártással együtt – mintegy 12 ezer ember dolgozik. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a német lap szerint a kelet-európai gyárak bezárása inkább csak alternatívaként merül fel arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát sikerülne megfelelően javítani.