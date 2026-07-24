Hivatalos bejelentés: törölte az első autópálya-építést Magyarországon a Tisza-kormány, másra adja az uniós pénzt – térképen, merre haladt volna a gyorsforgalmi út nyomvonala
Néhány hónappal ezelőtt mutatták be az M87-es autóút kiviteli terveit, ami Szombathelyt és Kőszeget hivatott összekötni. A vasiak egyik nagy vágya, hogy elkészüljön az említett gyorsforgalmi út, ami nem is csoda, hiszen jelentősen könnyítené a közlekedést a térségben – írja a Vaol.
A kormány leállította az M87-es gyorsforgalmi autóút projektjét
Hónapokkal ezelőtt a területszerzés kapcsán a vételi ajánlatokat is kiküldték már, és koncessziós jellegű kivitelezési eljárás került kiírásra. Most újabb fejlemény derült ki a projekttel kapcsolatban, ugyanis Strompová Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselője hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismertetése után kitért az M87-es autóútfejlesztési projektre is, amelyet a jelenlegi kormány leállított, mivel túlárazás gyanúja merült fel.
Az M87-s autóút megépítését az előző kormányzat koncessziós szerződés keretében kb. 50 %-os túlárazás mellett akarta megvalósítani. Ezt a beruházást a TISZA kormány ezért leállította, a Szombathely környéki gyorsforgalmi úthálózat építési lehetőségeit megvizsgálja, tekintve, hogy erre a célra uniós források már nem felhasználhatók
– ismertette a fejleményeket bejegyzésében Strompová Viktória.
Ágh Péter is reagált
Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Ágh Péter is reagált az M87-es projekt leállításának hírére:
Építés helyett csak a szokásos vádaskodás: a Tisza-kormány leállította az M87-es beruházást! Az előző ciklusban elkészültek a kiviteli tervek, megkezdődött a területszerzési folyamat és koncessziós eljárás indult. Erről mindig beszámoltam az itt élőknek. A helyi testületeknek is bemutattuk a kiviteli terveket és látszik, hogy helyiek között konszenzus van abban, hogy az M87-re szükség van. A folytatás helyett most olvasom, hogy a kormány a szokásos vádaskodások közepette leállította beruházást. Csak bízni tudunk abban, hogy mindezek ellenére nem kerül hosszú időre parkolópályára a projekt
– fogalmazott bejegyzésében Ágh Péter.
Az M86-M87-es projekt a felhívás szerint összesen 196,4 sávkilométert érint (ez a mutató nem az útvonal fizikai hosszát, hanem az összes forgalmi sáv összeadott hosszát jelenti, így például egy kilométernyi négysávos út négy sávkilométernek felel meg).
A tervek szerint 2030 végére készült volna el az M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi országos kezelésben lévő alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése. Ezenkívül 8,5 kilométeres hosszúságban új nyomvonalon épülne meg a 87-es és a 89-es főút összekötésével a Szombathelyt északi irányból elkerülő út hiányzó szakasza, új körforgalmú csomópontokat kialakítva a 86-os, 87-es és 89-es főutak csatlakozásánál – tájékoztat a Savaria Fórum.
A beruházással kapcsolatban a legutolsó hír az volt, hogy rendelkezésre állnak az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak kivitelezési tervei, és már zajlik a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, ezt jelentette be február közepén Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára Kőszegen.
A Kőszeg-Szombathely közötti gyorsforgalmi és az északi szombathelyi elkerülő megépítését évtizedek óta ígérik, de eddig ebből semmi sem valósult meg.