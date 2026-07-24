Hivatalos bejelentés: törölte az első autópálya-építést Magyarországon a Tisza-kormány, másra adja az uniós pénzt – térképen, merre haladt volna a gyorsforgalmi út nyomvonala

Néhány hónappal ezelőtt mutatták be az M87-es autóút kiviteli terveit, ami Szombathelyt és Kőszeget hivatott összekötni. A vasiak egyik nagy vágya, hogy elkészüljön az említett gyorsforgalmi út, ami nem is csoda, hiszen jelentősen könnyítené a közlekedést a térségben – írja a Vaol.

A kormány leállította az M87-es gyorsforgalmi autóút projektjét/Fotó: Kormany.hu

A kormány leállította az M87-es gyorsforgalmi autóút projektjét

Hónapokkal ezelőtt a területszerzés kapcsán a vételi ajánlatokat is kiküldték már, és koncessziós jellegű kivitelezési eljárás került kiírásra. Most újabb fejlemény derült ki a projekttel kapcsolatban, ugyanis Strompová Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselője hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismertetése után kitért az M87-es autóútfejlesztési projektre is, amelyet a jelenlegi kormány leállított, mivel túlárazás gyanúja merült fel.

Az M87-s autóút megépítését az előző kormányzat koncessziós szerződés keretében kb. 50 %-os túlárazás mellett akarta megvalósítani. Ezt a beruházást a TISZA kormány ezért leállította, a Szombathely környéki gyorsforgalmi úthálózat építési lehetőségeit megvizsgálja, tekintve, hogy erre a célra uniós források már nem felhasználhatók

– ismertette a fejleményeket bejegyzésében Strompová Viktória.

Ágh Péter is reagált

Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Ágh Péter is reagált az M87-es projekt leállításának hírére:

Építés helyett csak a szokásos vádaskodás: a Tisza-kormány leállította az M87-es beruházást! Az előző ciklusban elkészültek a kiviteli tervek, megkezdődött a területszerzési folyamat és koncessziós eljárás indult. Erről mindig beszámoltam az itt élőknek. A helyi testületeknek is bemutattuk a kiviteli terveket és látszik, hogy helyiek között konszenzus van abban, hogy az M87-re szükség van. A folytatás helyett most olvasom, hogy a kormány a szokásos vádaskodások közepette leállította beruházást. Csak bízni tudunk abban, hogy mindezek ellenére nem kerül hosszú időre parkolópályára a projekt

– fogalmazott bejegyzésében Ágh Péter.

Az M86-M87-es projekt a felhívás szerint összesen 196,4 sávkilométert érint (ez a mutató nem az útvonal fizikai hosszát, hanem az összes forgalmi sáv összeadott hosszát jelenti, így például egy kilométernyi négysávos út négy sávkilométernek felel meg).