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szalma
Nyársapát
gabona
gyújtogatás

Gyújtogatásra gyanakszik a volt államtitkár: aratás előtt majdnem leégett a gabonatábla - tavaly 20 hektárnyi szalma veszett oda ugyanitt

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Újra lángra kapott egy gabonatábla Nyársapáton, ráadásul ugyanazon a területen, ahol egy évvel korábban mintegy húsz hektárnyi szalma égett le. Kiss Miklós Zsolt volt vidékfejlesztési államtitkár szerint a két, rövid időn belül egymás közelében keletkezett tűzeset már nem lehet véletlen, és gyújtogatás gyanúját vetette fel.
Dénes Zoltán
2026.07.06, 08:40
Frissítve: 2026.07.06, 08:40

Szándékos gyújtogatás? Nem hiszek a véletlenekben - ezzel a feütéssel kazdi Fecebook bejegyzését a volt vidékfejlesztési államtitkár. Kiss Miklós Zsolt kitért arra, hogy szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, a most lángra kapott helyzinen mintegy 20 hektárnyi szalmá lett a tűz martaléka. A nagyobb bajt csak a segítőkész gazdatársnak és a környék tűzoltóinak köszönhetően sikerült megelőzni. 

gyújtogatás, nyársapáti, Kis Miklós
Leégett terület a nyársapáti földön. Gyújtogatás gyanúját fogalmazta meg a volt államtitkár. Fotó: Facebook/Kiss Miklós

A volt államtitkár szerint, akkor is több volt a gyanús jel, hogy nem csak egy eldobott cigaretta és egy felelőtlen dohányos volt az oka a Nyársapáton keletkezett tűzesetnek. Mint írta, tanulva a tavalyi esetből, nagyobb védőtávolságot tartottak a kerékpárúttól, nehogy az eldobott cigarettacsikk okozzon gondot. Hozzátette: 

bármekkora is az igyekezet, a rosszindulatú ember szándéka ellen sajnos nehéz védekezni.


A bejegyzésben leírtak szerint, tegnap egymás után kétszer, párszáz méterre egymástól ismét kigyulladt a gabonatábla, immáron még az aratás előtt, veszélyeztetve mostmár a termést is, nemcsak a szalmát. Kiss Miklós Zsolt szerencsésnek nevezte, hogy a szél nem volt viharos, így a tűzoltók és a néhány segítő kéz mindkettő esetben megakadályozta a tűz tovább terjedését. 

Véleménye szeirnt mindez már nem a véletlen műve, mint írta, a jelek egyértelműen gyújtogatásra utalnak. Kizártnak nevezte, hogy egy napon belül kétszer, nagyjából kétórás eltéréssel, egymástól pár méterre, így meggyulladjon a gabonatábla. Azt is írta, hogy van sejtése arról, kinek állhatott ez az “érdekében”, ki lehet az, aki ebből valamilyen hasznot remél.

Egyébként az elmúlt hetekben egymást érték a szabadtéri tüzek az országban. Volt olyan nap, amikor Borsod-Abaúj-Zemplénben, Somogyban, Fejérben és Békésben is lábon álló gabona, tarló vagy erdős terület kapott lángra. A kánikula és az aszály idején az aratás különösen kockázatos, egy rosszul karbantartott gép vagy egy eldobott csikkek okozta tűzesetek percek alatt súlyos károkat okozhatnak.
 

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