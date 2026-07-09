Új óráshíd fog épülni Magyarországon, nem marad egyedül a mohácsi: Vitézy Dávid minisztériuma már vizsgálja – 100 milliárd forintba is kerülhet

Előrelépésnek tekinti Gajda Attila, a TISZA Csongrád-Csanád megyei képviselője a közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint azt, hogy a Vitézy Dávid vezette minisztériumban vizsgálják a harmadik szegedi híd kapcsán korábban elkészült terveket és azok felhasználhatóságát a megvalósításhoz. Ez ugyanakkor még nem döntést vagy előkészítést jelent. A minisztérium akkor foglalkozik a tervvel, amikor egy másik jelentős híd, a Mohácsnál épülő Duna-híd ügyére jelentős figyelem hárul akkor, amikor annak kivitelezése már jelentősen előrehaladt.

Látványkép a szegedi új Tisza-hídról

Fotó: Főmterv

Százmilliárdos hídberuházás ügye került elő

Az imént hivatkozott bejegyzés kapcsán érdemes felidézni, hogy a szegedi új Tisza-híd 100 milliárdos beruházása csak a 2031–2036-as időszakban szerepelt az Orbán-kormány tízéves beruházási programjában, pedig előfeltétele a makói elővárosi vasút projektjének.

Utóbbi kapcsán pedig a projekt korábban kiadott összefoglalójához érdemes nyúlni. Eszerint a második világháború óta hiányzik a vasúti összeköttetés Szegednél a Maros vidékével. A régi vasúti átkelő városszerkezetileg nem a legkedvezőbb helyen volt, de távlatban egy korszerű kötöttpályás kapcsolat megteremtésére is lesz lehetőség, Makó felé, akár tram-train megvalósításával. Egy jövőbeli vasúti kapcsolat érdekében a tervezett híd pillérei úgy épülnek, hogy egy későbbi vasúti hidat is elbírjanak, sőt, a közúti híd szerkezete is figyelembe veszi a vasúti híd kialakítását. A vasúti forgalom kapcsán viszont kérdés, hogy a híd építésével egyidejűleg megvalósítható-e az is.

Vitézy racionalizálást sürget a mohácsi Duna-hídnál, pénzt is visszaszedne

Az új szegedi híd ügyének elővétele azért is érdemel figyelmet, mert ezekben a napokban épp Vitézy Dávid miniszter volt az, aki hangsúlyozta, hogy a mohácsi új Duna-híd tartalmat racionalizálni kell. A mintegy 390 milliárd forint értékű beruházás jelenleg az ország egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztése, amely körül élénk politikau és szakmai vita zajlik.

Miként arról beszámoltunk, a már kivitelezésének látványos szakaszában járó mohácsi Duna-híd ügyében korábban Hargitai János országgyűlési képviselő a közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, hangsúlyozva, hogy a projekt a Dél-Dunántúl fejlődésének egyik kulcsfontosságú előfeltétele.