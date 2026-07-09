Új óráshíd fog épülni Magyarországon, nem marad egyedül a mohácsi: Vitézy Dávid minisztériuma már vizsgálja – 100 milliárd forintba is kerülhet
Előrelépésnek tekinti Gajda Attila, a TISZA Csongrád-Csanád megyei képviselője a közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint azt, hogy a Vitézy Dávid vezette minisztériumban vizsgálják a harmadik szegedi híd kapcsán korábban elkészült terveket és azok felhasználhatóságát a megvalósításhoz. Ez ugyanakkor még nem döntést vagy előkészítést jelent. A minisztérium akkor foglalkozik a tervvel, amikor egy másik jelentős híd, a Mohácsnál épülő Duna-híd ügyére jelentős figyelem hárul akkor, amikor annak kivitelezése már jelentősen előrehaladt.
Százmilliárdos hídberuházás ügye került elő
Az imént hivatkozott bejegyzés kapcsán érdemes felidézni, hogy a szegedi új Tisza-híd 100 milliárdos beruházása csak a 2031–2036-as időszakban szerepelt az Orbán-kormány tízéves beruházási programjában, pedig előfeltétele a makói elővárosi vasút projektjének.
Utóbbi kapcsán pedig a projekt korábban kiadott összefoglalójához érdemes nyúlni. Eszerint a második világháború óta hiányzik a vasúti összeköttetés Szegednél a Maros vidékével. A régi vasúti átkelő városszerkezetileg nem a legkedvezőbb helyen volt, de távlatban egy korszerű kötöttpályás kapcsolat megteremtésére is lesz lehetőség, Makó felé, akár tram-train megvalósításával. Egy jövőbeli vasúti kapcsolat érdekében a tervezett híd pillérei úgy épülnek, hogy egy későbbi vasúti hidat is elbírjanak, sőt, a közúti híd szerkezete is figyelembe veszi a vasúti híd kialakítását. A vasúti forgalom kapcsán viszont kérdés, hogy a híd építésével egyidejűleg megvalósítható-e az is.
Vitézy racionalizálást sürget a mohácsi Duna-hídnál, pénzt is visszaszedne
Az új szegedi híd ügyének elővétele azért is érdemel figyelmet, mert ezekben a napokban épp Vitézy Dávid miniszter volt az, aki hangsúlyozta, hogy a mohácsi új Duna-híd tartalmat racionalizálni kell. A mintegy 390 milliárd forint értékű beruházás jelenleg az ország egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztése, amely körül élénk politikau és szakmai vita zajlik.
Miként arról beszámoltunk, a már kivitelezésének látványos szakaszában járó mohácsi Duna-híd ügyében korábban Hargitai János országgyűlési képviselő a közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, hangsúlyozva, hogy a projekt a Dél-Dunántúl fejlődésének egyik kulcsfontosságú előfeltétele.
A politikus szerint
- a hidat nem önmagában kell vizsgálni, hanem
- egy nagyobb közlekedési folyosó részeként.
Érvelése szerint a Fekete-tenger térségétől Nagylakon át Szegedig húzódó, jórészt már megvalósult autópálya-hálózat logikus folytatása lenne a térség további fejlesztése, amely új gazdasági lehetőségeket nyithatna meg a Dél-Dunántúl számára.
Válaszában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elismerte a vidékfejlesztés fontosságát, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a vidék fejlesztése nem merülhet ki újabb és újabb utak aszfaltozásában. Szerinte korábban több olyan beruházás is indult, amely szakmailag nem volt kellően megalapozott, miközben százmilliárdos közpénzeket emésztett fel.
A miniszter leszögezte, hogy a mohácsi hidat meg kell építeni, ugyanakkor a projekt műszaki tartalmát a lehető legnagyobb mértékben racionalizálni kell.
Hozzátette, hogy felül kell vizsgálni az indokolatlan kifizetéseket, és ahol szükséges, az összegeket vissza kell követelni.