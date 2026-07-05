Megint a hőkupola? Kiderült, visszatér-e a fojtogató hőség – meglepő értéket mutathat a higanyszál

Hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, de elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok.

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Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre kell készülni, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Előfordulhatnak záporok, zivatarok, de inkább csak kisebb körzetekben. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakulhat.