Brutális hőség lesz, de a BKK-t hidegen hagyja a riasztás: elég lesz-e most is, ami máskor?
Napokon belül ismét 35 fok feletti hőség érkezik, a legutóbbi hőkupolát épp hogy kihevertük, itt a következő. A Világgazdaság megkérdezte a Budapesti Közlekedési Központot, hogy a mivel készülnek az újabb forró időszakra, van-e szükség a szokásostól eltérő intézkedésre. Közben elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást egész Magyarországra.
A vállalat azt közölte, hogy mindent megtesznek. Konkrétabban és részletesebben: a Budapest-család vállalatai a várható hőhullám idejére összehangoltan készülnek, hogy segítsék a fővárosban élőket és közlekedőket a rendkívüli meleg elviselésében. A BKK ennek részeként több intézkedéssel igyekszik elviselhetőbbé tenni a közlekedők utazását - írták.
- A BKK idén is lehetőséget biztosít arra hőségriadó esetén, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat, nemcsak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni vagy hűvösebb környezetben tartózkodni.
- A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az oda betérők számára.
- A BKK a BudapestGO alkalmazásban a fővárosi közkutak helyét is jelzi, így az utasok egyszerűen megtalálhatják a közelben elérhető ivóvízvételi lehetőségeket. Az applikációban a Tervezés menüponton belül, a szűrők között érhető el ez a funkció.
Érzékeny pont: működnek-e a klímák a járműveken
Azt is közölte a vállalat, hogy a közlekedésszervező a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetők, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várják. A BKK folyamatosan nyomon követi az időjárási helyzet alakulását, és arra kéri az utasokat, hogy utazásaik során gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről.
A július 20-26. ellenőrzés eredménye:
Nem lesz új a nap és a hőség alatt
Azt is jelezte a közlekedési vállalat, hogy a korábbi hőségriadóknál alkalmazott intézkedésekkel készül a kánikulára. Kérdés, hogy ez elegendő lesz-e, hiszen a legfrissebb ellenőrzések szerint az ellenőrzött BKV-autóbuszoknak csupán 74 százalékában működött megfelelően a légkondicionáló. A közlekedési társaság szerint ugyanakkor a klimatizált ügyfélközpontok, az ingyenes ivóvíz és a járművek folyamatos ellenőrzése megfelelő felkészülést jelent a várható hőhullámra. A BKK folyamatosan nyomon követi az időjárási helyzet alakulását, és arra kéri az utasokat, hogy utazásaik során gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről - fűzték hozzá.
Rendkívüli: elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást egész Magyarországra – hat napig tart, életveszélyes állapotot okozhat
Újabb, több napon át tartó kánikula éri el Magyarországot, amely már az egészséges szervezetet is komolyan megterhelheti. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőségben akár egyetlen telefonhívás is életet menthet.