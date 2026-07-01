Kiszámoltuk, mennyibe kerülhet egy családnak a hőhullám – akár 100 ezer forinttal is megdobhatja a kiadásokat, nézzük tételesen
A hatalmas hőség nemcsak az egészséget, hanem a családi költségvetést is egyre jobban próbára teszik. Egy átlagos, négytagú magyar családnak egy tíznapos kánikulai időszak a legjellemzőbb többletkiadások alapján hozzávetőleg 100 ezer forinttal növelheti meg a nyári költségeket, miközben egy váratlan javítás vagy nagyobb beszerzés ezt az összeget tovább emelheti.
A pluszkiadások ráadásul nem egyetlen nagy számlában jelennek meg. A klímaberendezés többet fogyaszt, gyorsabban fogynak az italok és a hűsítő finomságok, sok család ilyenkor strandol, a kert több vizet igényel, miközben a napvédelemre is többet kell költeni. Összeszedtük, melyek azok a tételek, amelyek egy hőhullám idején a leginkább megterhelik a háztartások pénztárcáját.
A klíma növeli a villanyszámlát
A tartósan 35 Celsius-fok körüli nappali hőmérséklet mellett sok háztartásban napi 8–12 órát is működik a légkondicionáló. Egy korszerű, inverteres készülék fogyasztása ugyan kedvezőbb a régebbi modelleknél, de
tíz nap alatt így is jelentős többletfogyasztást okozhat.
Egy átlagos berendezés napi használata nagyjából 50–100 kilowattóra többletfogyasztást eredményezhet egy tíznapos hőhullám alatt, ami a lakossági áramdíjtól és a fogyasztási szokásoktól függően körülbelül 4 ezer forint pluszkiadást jelenthet egy átlagos háztartás számára.
Könyörög a klímaszerelő, hogy ne vegyen senki 200 ezer alatt készüléket: alvás biztos nem lesz, de még rosszabb is lehet
Beindult az idei klímatelepítési szezon is, de sokan ismét későn ébredtek. Ráadásul tömegesen kockáztatják meg a megbízhatónál pár tízezer forinttal olcsóbb légkondi vásárlását és a csak látszólag baráti árú kivitelezés megrendelését.
Gyorsabban ürül a bevásárlókosár
A hőségben természetes, hogy több folyadék fogy. Ásványvízből, üdítőből, jeges teából, gyümölcsből és jégből is jóval több kerül a bevásárlókosárba, mint egy átlagos nyári héten. Ha egy négytagú család naponta néhány
- palack ásványvizet,
- üdítőt
- és egyéb hűsítő italokat
vásárol, akkor tíz nap alatt mintegy 12 ezer forinttal is nőhet a bevásárlás végösszege. Ehhez jönnek még a jégkrémek és a fagylaltok:
napi egy-egy hűsítő desszert fejenként könnyen 15 ezer forintos pluszkiadást jelenthet tíz nap alatt.
A családi strandolás viszi el a legtöbb pénzt
A hőségben sok család a strandokon vagy élményfürdőkben keres felfrissülést. Egy egész napos program azonban ma már komoly költséggel jár.
Két felnőtt és két gyermek belépője egy közepes árfekvésű strandon 12–18 ezer forint, ehhez jön a parkolás, valamint az étel- és italfogyasztás. Egy átlagos családi strandolás összköltsége így 25–30 ezer forint körül alakulhat.
Ha egy tíznapos hőhullám alatt két alkalommal is strandol a család, ez nagyjából 56 ezer forintos kiadást jelenthet, amellyel ez válik a legjelentősebb pluszköltséggé.
A kert is több pénzt igényel
A családi házaknál a hőség a vízszámlán is meglátszik. A gyep, a dísznövények és a veteményes rendszeres öntözése jelentősen növeli a vízfogyasztást, különösen akkor, ha napokon át nem érkezik csapadék.
Egy átlagos kert esetében a tíznapos többletöntözés körülbelül 5 ezer forinttal növelheti a vízdíjat.
Ha pedig a gyep kiég vagy a növények károsodnak, a helyreállítás már külön, akár több tízezer forintos kiadást is jelenthet.
A napvédelem sem olcsó ebben a hőségben
A magas UV-sugárzás miatt ma már szinte elengedhetetlen a megfelelő fényvédelem. Egy négytagú családnak több flakon magas faktorszámú naptejre is szüksége lehet, amelyek együttes ára megközelítheti a 8-10 ezer forintot.
Sokan ilyenkor ventilátort vagy mobilklímát is vásárolnak, de ezek már egyszeri, nagyobb beruházások, ezért nem szerepelnek az átlagos hőhullám költségeit összesítő becslésben.
Közel 100 ezer forint tíz nap alatt
A legjellemzőbb többletkiadásokat összeadva egy átlagos, négytagú család esetében egy tíznapos hőhullám hozzávetőleg 100 ezer forintos pluszterhet jelenthet.
A becslés kizárólag a leggyakoribb, szinte minden családnál felmerülő nyári többletkiadásokat tartalmazza. Nem szerepel benne például
- egy új ventilátor vagy mobilklíma megvásárlása,
- az autóklíma javítása,
- illetve a hőség miatt károsodott kert helyreállításának költsége.
Ha ezek közül akár csak egy is felmerül, a hőhullám teljes ára könnyen jóval 100 ezer forint fölé emelkedhet.