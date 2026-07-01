Kiszámoltuk, mennyibe kerülhet egy családnak a hőhullám – akár 100 ezer forinttal is megdobhatja a kiadásokat, nézzük tételesen

A hatalmas hőség nemcsak az egészséget, hanem a családi költségvetést is egyre jobban próbára teszik. Egy átlagos, négytagú magyar családnak egy tíznapos kánikulai időszak a legjellemzőbb többletkiadások alapján hozzávetőleg 100 ezer forinttal növelheti meg a nyári költségeket, miközben egy váratlan javítás vagy nagyobb beszerzés ezt az összeget tovább emelheti.

A családi fagylaltozás is népszerű program a rekkenő hőségben / Fotó: Master1305

A pluszkiadások ráadásul nem egyetlen nagy számlában jelennek meg. A klímaberendezés többet fogyaszt, gyorsabban fogynak az italok és a hűsítő finomságok, sok család ilyenkor strandol, a kert több vizet igényel, miközben a napvédelemre is többet kell költeni. Összeszedtük, melyek azok a tételek, amelyek egy hőhullám idején a leginkább megterhelik a háztartások pénztárcáját.

A klíma növeli a villanyszámlát

A tartósan 35 Celsius-fok körüli nappali hőmérséklet mellett sok háztartásban napi 8–12 órát is működik a légkondicionáló. Egy korszerű, inverteres készülék fogyasztása ugyan kedvezőbb a régebbi modelleknél, de

tíz nap alatt így is jelentős többletfogyasztást okozhat.

Egy átlagos berendezés napi használata nagyjából 50–100 kilowattóra többletfogyasztást eredményezhet egy tíznapos hőhullám alatt, ami a lakossági áramdíjtól és a fogyasztási szokásoktól függően körülbelül 4 ezer forint pluszkiadást jelenthet egy átlagos háztartás számára.

Könyörög a klímaszerelő, hogy ne vegyen senki 200 ezer alatt készüléket: alvás biztos nem lesz, de még rosszabb is lehet Beindult az idei klímatelepítési szezon is, de sokan ismét későn ébredtek. Ráadásul tömegesen kockáztatják meg a megbízhatónál pár tízezer forinttal olcsóbb légkondi vásárlását és a csak látszólag baráti árú kivitelezés megrendelését.

Gyorsabban ürül a bevásárlókosár

A hőségben természetes, hogy több folyadék fogy. Ásványvízből, üdítőből, jeges teából, gyümölcsből és jégből is jóval több kerül a bevásárlókosárba, mint egy átlagos nyári héten. Ha egy négytagú család naponta néhány

palack ásványvizet,

üdítőt

és egyéb hűsítő italokat

vásárol, akkor tíz nap alatt mintegy 12 ezer forinttal is nőhet a bevásárlás végösszege. Ehhez jönnek még a jégkrémek és a fagylaltok:

napi egy-egy hűsítő desszert fejenként könnyen 15 ezer forintos pluszkiadást jelenthet tíz nap alatt.

A családi strandolás viszi el a legtöbb pénzt

A hőségben sok család a strandokon vagy élményfürdőkben keres felfrissülést. Egy egész napos program azonban ma már komoly költséggel jár.