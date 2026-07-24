Akár 14 ezer forintba is kerülhet egy hamburger a Hungaroringen – saját étellel ezreket spórolhatnak a nézők
A Magyar Nagydíjra készülő nézőknek a jegy, az utazás és az esetleges szállás mellett az étkezéssel is érdemes előre számolniuk. A Hungaroring területén több vendéglátóegység működik, az árak pedig büfénként és termékenként jelentősen eltérhetnek. Erre utalnak a 2025-ös helyszíni fényképek és beszámolók is: miközben egyes árusoknál négyezer forint körül lehetett hamburgert kapni, máshol egy alaposabban megpakolt változatért ennek több mint háromszorosát kérték el.
Az idei versenyhétvége előtt nem található nyilvánosan elérhető, minden vendéglátóhelyre érvényes hivatalos árlista. A tavalyi összegek azonban jól mutatják, milyen nagyságrendű kiadásra készülhetnek a nézők.
Hétezer forintos hamburger, 7500 forintos hot dog
A 2025-ös Magyar Nagydíjon készült helyszíni fotók alapján egy átlagos hamburger jellemzően 6–7 ezer forintba került, a nagyobb, több hússal és extra feltétekkel kínált változatok ára pedig elérhette a 14 ezer forintot. A gyrostálért 7–8 ezer, a pitában kínált gyrosért körülbelül 4700 forintot kértek.
A hun-dog nevű hot dog 7500, a csülök pékné módra 7400, a saslik pedig nagyjából 7 ezer forintba került. A rántott sajtért és a csirkefalatokért közel 5 ezer forintot kellett fizetni, de a könnyebbnek számító görög saláta ára is elérte a 4500 forintot.
Más vendéglátóhelyeken ennél valamivel olcsóbb kínálattal is lehetett találkozni. Egy másik tavalyi árkörkép szerint a pizzaszelet 2500, a hot dog 3 ezer, a hamburger körülbelül 4 ezer, a sült burgonya pedig 2 ezer forintba került. A különböző helyszíni adatok közötti eltérés arra utal, hogy az árakat nem lehet egyetlen, minden büfére érvényes összeggel leírni: sok múlik az étel méretén, az összetevőkön és az adott vendéglátóegységen.
Egy négytagú családnál már egy-egy hamburger és üdítő is 25–35 ezer forintos kiadást jelenthet. Ha ehhez napközben fagylalt, kávé vagy további italok társulnak, az étkezés költsége egyetlen nap alatt könnyen meghaladhatja a 40 ezer forintot.
Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki a Hungaroringen nézné a Formula–1-et. A vasárnapi futamra pedig elfogytak a normál jegyek. Aki pénteken vagy szombaton látogatna ki a Hungaroringre, még több lelátó közül választhat, de az időmérő napjára már akár 63 ezer forintot is elkérnek.
A víz 900, a sör akár 2450 forint volt
Az italok között tavaly a fél literes ásványvíz számított a legolcsóbb választásnak, de ezért is 900 forintot kértek. Az üdítő 1500, az energiaital jellemzően 1900 forintba került. Egy sör ára 2400–2450 forint körül alakult, míg az alkoholmentes változatért körülbelül 2 ezer forintot kellett fizetni.
Itt is jelentős eltéréseket lehetett tapasztalni. Egyes 2025-ös beszámolók 1500–2 ezer forintos sörárról és ezerforintos fél literes üdítőről írtak. A különbséget az eltérő kiszerelés, márka és értékesítési pont is magyarázhatja.
A külföldi nézők tapasztalatai hasonló képet mutatnak. A Reddit GrandPrixTravel fórumán egy látogató 4–5 eurós, vagyis akkori árfolyamon hozzávetőleg 1600–2 ezer forintos kóláról számolt be. Egy másik szurkoló szerint egy hot dogért 18 eurót, nagyjából 7 ezer forintot fizetett. Többen azt írták, hogy az italárakat még elfogadhatónak tartották egy ekkora sportrendezvényen, az ételeket viszont drágának, illetve minőségükhöz képest túlárazottnak találták, volt olyan résztvevő aki rettentően sokallta a 30 dolláros – 9600 forintos –.
Egy másik tavalyi Reddit-bejegyzéshez a helyszínen lefényképezett étel- és itallapokat is feltöltötték. Egy visszatérő néző azt írta: 2022-höz képest az italárak több mint kétszeresükre, az ételárak pedig becslése szerint mintegy 80 százalékkal emelkedtek.
Három szendvicset és egy liter italt lehet bevinni a Hungaroringre
A magas büféárakat részben ki lehet kerülni. A Hungaroring 2026-os részvételi feltételei szerint személyenként legfeljebb egy liter folyadék vihető be
- egy műanyag palackban,
- dobozban
- vagy kulacsban.
Emellett három szendvicset vagy annak megfelelő mennyiségű élelmiszert is magukkal vihetnek a nézők.
Üvegtárgyat, hűtőládát és húsz liternél nagyobb hátizsákot ugyanakkor nem engednek be. A pálya területén ivóvíz is elérhető, ezért érdemes újratölthető palackkal érkezni. Ételallergiával vagy intoleranciával élők számára Free-From Food Corner, valamint több, speciális kínálatot nyújtó vendéglátóhely is rendelkezésre áll – derül ki a Hungaroring hivatalos 2026-os feltételeiből.
A 2026-os tényleges büféárakról így várhatóan csak a kapunyitás után lehet biztos képet kapni. A tavalyi tapasztalatok alapján azonban annak, aki egész nap a pályán vásárolná az ételt és az italt, személyenként legalább 10–15 ezer forintos napi kerettel érdemes számolnia.
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