Akár 14 ezer forintba is kerülhet egy hamburger a Hungaroringen – saját étellel ezreket spórolhatnak a nézők

A Magyar Nagydíjra készülő nézőknek a jegy, az utazás és az esetleges szállás mellett az étkezéssel is érdemes előre számolniuk. A Hungaroring területén több vendéglátóegység működik, az árak pedig büfénként és termékenként jelentősen eltérhetnek. Erre utalnak a 2025-ös helyszíni fényképek és beszámolók is: miközben egyes árusoknál négyezer forint körül lehetett hamburgert kapni, máshol egy alaposabban megpakolt változatért ennek több mint háromszorosát kérték el.

A Hungaroring területén több vendéglátóegység működik, az árak pedig büfénként és termékenként jelentősen eltérhetnek / Fotó: Jay Hirano

Az idei versenyhétvége előtt nem található nyilvánosan elérhető, minden vendéglátóhelyre érvényes hivatalos árlista. A tavalyi összegek azonban jól mutatják, milyen nagyságrendű kiadásra készülhetnek a nézők.

Hétezer forintos hamburger, 7500 forintos hot dog

A 2025-ös Magyar Nagydíjon készült helyszíni fotók alapján egy átlagos hamburger jellemzően 6–7 ezer forintba került, a nagyobb, több hússal és extra feltétekkel kínált változatok ára pedig elérhette a 14 ezer forintot. A gyrostálért 7–8 ezer, a pitában kínált gyrosért körülbelül 4700 forintot kértek.

A hun-dog nevű hot dog 7500, a csülök pékné módra 7400, a saslik pedig nagyjából 7 ezer forintba került. A rántott sajtért és a csirkefalatokért közel 5 ezer forintot kellett fizetni, de a könnyebbnek számító görög saláta ára is elérte a 4500 forintot.

Más vendéglátóhelyeken ennél valamivel olcsóbb kínálattal is lehetett találkozni. Egy másik tavalyi árkörkép szerint a pizzaszelet 2500, a hot dog 3 ezer, a hamburger körülbelül 4 ezer, a sült burgonya pedig 2 ezer forintba került. A különböző helyszíni adatok közötti eltérés arra utal, hogy az árakat nem lehet egyetlen, minden büfére érvényes összeggel leírni: sok múlik az étel méretén, az összetevőkön és az adott vendéglátóegységen.

Egy négytagú családnál már egy-egy hamburger és üdítő is 25–35 ezer forintos kiadást jelenthet. Ha ehhez napközben fagylalt, kávé vagy további italok társulnak, az étkezés költsége egyetlen nap alatt könnyen meghaladhatja a 40 ezer forintot.