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Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak

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Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki a Hungaroringen nézné a Formula–1-et. A vasárnapi futamra pedig elfogytak a normál jegyek. Aki pénteken vagy szombaton látogatna ki a Hungaroringre, még több lelátó közül választhat, de az időmérő napjára már akár 63 ezer forintot is elkérnek.
Zováthi Domokos
2026.07.22, 21:31

Gyakorlatilag megtelik a Hungaroring a július 24. és 26. között rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A háromnapos bérletek, a vasárnapi normál belépők és több szombati jegytípus is elfogyott a pálya által megjelölt hivatalos jegyértékesítőnél. A későn ébredők így elsősorban a pénteki szabadedzéseket és a szombati időmérőt nézhetik még meg a helyszínen.

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Az árakat euróban határozták meg. A forintösszegeket a Magyar Nemzeti Bank július 21-i, eurónként 360,20 forintos hivatalos árfolyama alapján számítottuk ki, a ténylegesen levont összeg azonban a bank vagy a kártyaszolgáltató átváltási árfolyamától függően ettől eltérhet.

Harmincezer forintért még be lehet jutni pénteken

A legolcsóbb elérhető felnőttjegyek péntekre szólnak. Ezen a napon egységesen 85 euróért, vagyis körülbelül 30 600 forintért lehet belépőt vásárolni többek között a Pit Exit 1 és 2, a T1, a Fan 1 és 2, az Apex 1 és 2, a Grid 2, a Grand Prix 1 és 2, valamint a Podium lelátókra.

Ezek a belépők számozott ülőhelyet biztosítanak, a lelátókról pedig videófal is látható. Pénteken két Formula–1-es szabadedzést rendeznek: az első 13.30-kor, a második 17 órakor kezdődik. A programban emellett a Formula–2, a Formula–3 és a Porsche Szuperkupa eseményei is szerepelnek, a kapukat már 7.30-kor megnyitják.

A juniorjegy ugyanezekre a lelátókra 25 euróba, hozzávetőleg kilencezer forintba kerül. A kedvezmény a tizennégy év alatti gyermekeknek jár, akik csak érvényes jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be. Egy felnőtt legfeljebb négy gyermeket vihet magával, a juniorbelépőt pedig a helyszínen már nem lehet felnőttjegyre cserélni.

Az időmérő napján már kétszer ennyit kérnek

Szombatra a még elérhető normál belépők 155 és 175 euró között mozognak. A Fan 1, a Fan 2 és az Apex 2 lelátóra 155 euróért, mintegy 55 800 forintért lehet jegyet vásárolni.

A Pit Exit 2, a T1, a Grand Prix 2 és a Podium szektorok belépője 175 euró, ami körülbelül 63 ezer forintnak felel meg. A gyermekjegyek mindegyik elérhető lelátóra 30 euróba, vagyis hozzávetőleg 10 800 forintba kerülnek.

A választék ezen a napon már jelentősen szűkült. Elfogytak többek között a Pit Exit 1, az Apex 1, a Grid 1 és 2, valamint a Grand Prix 1 szombati jegyei.

A nézők szombaton a harmadik Formula–1-es szabadedzést és az időmérőt követhetik a helyszínen, a betétfutamokkal együtt. A vasárnapi versenyhez képest alacsonyabb ár így sem jelent rövid programot: a belépő egész napra érvényes.

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Közel 58 ezer forint volt a legolcsóbb hétvége a Hungaroringen

Aki időben vásárolt, a teljes versenyhétvégére is több árkategória közül választhatott. A legolcsóbb háromnapos belépő a General Admission állóhely volt, amelyet 160 euróért, körülbelül 57 600 forintért kínáltak.

Ez a jegy nem biztosított kijelölt ülőhelyet. A nézők a pálya körüli szabad területekről követhették az eseményeket, a látási viszonyok pedig attól függtek, hogy

  • ki milyen korán érkezett
  • és hol talált helyet.

Ez a kategória már szintén elfogyott.

A legolcsóbb hétvégi lelátójegyek 200 euróba, hozzávetőleg 72 ezer forintba kerültek a Chicane 1 és 2 szektorokban. A Fan 1 lelátóra 230 euróért, mintegy 82 800 forintért lehetett bérletet venni.

Az Apex 1 és a Grand Prix 1 háromnapos jegye 270 euró, körülbelül 97 300 forint volt. A Fan 2 szintén 270 euróba, a Chicane 3 és 4 pedig 310 euróba, megközelítőleg 111 700 forintba került. Az új Apex 2 lelátó hétvégi ára 320 euró, mintegy 115 300 forint, a Grand Prix 2-é pedig 335 euró, hozzávetőleg 120 700 forint volt.

A jobb helyekért 150–265 ezer forintot fizettek

A rajtrácshoz, a célegyeneshez és az első kanyarhoz közelebb eső helyekért jóval többet kellett fizetni. A Podium hétvégi belépője 400 euróba, nagyjából 144 ezer forintba került. A Pit Exit 1 ára 410 euró, a Grid 1, Grid 2 és Grid 3 szektoroké pedig egyaránt 415 euró volt, ami mintegy 149 500 forintos kiadást jelentett.

A Pit Exit 2 hétvégi jegyéért 465 eurót, körülbelül 167 500 forintot, a T1 lelátóért pedig 470 eurót, megközelítőleg 169 300 forintot kértek.

Külön kategóriát jelentettek a 3 Corner csomagok, amelyekkel a nézők mindhárom napon más lelátóról követhették az eseményeket. A legolcsóbb ilyen bérlet, a 3 Corner Fan 250 euróba, mintegy 90 ezer forintba került. A 3 Corner Grid 2 ára 435 euró, körülbelül 156 700 forint, a 3 Corner T1-é pedig 490 euró, hozzávetőleg 176 500 forint volt.

A legdrágább hagyományos hétvégi belépő a Hungaroring Platinum bérlet volt. Ezért 735 eurót, vagyis csaknem 265 ezer forintot kellett fizetni. A fedett lelátó felső részéről a rajt-cél egyenesre, a bokszutcára, valamint az első és a tizennegyedik kanyarra is ráláthattak a nézők.

A vasárnapi futamra már nincs normál belépő

A vasárnapi Magyar Nagydíjra a hivatalos értékesítőnél már nem kapható hagyományos ülő- vagy állóhely. Korábban például a Hungaroring lelátó egynapos jegyét 565 euróért, több mint 203 ezer forintért kínálták, de ez a kategória is elfogyott.

A háromnapos normál bérletek ugyancsak elkeltek. A kínálatban már csak speciális, kerekesszékes nézőknek, illetve kísérőiknek fenntartott Hungaroring-jegyek maradtak 315 euróért, körülbelül 113 500 forintért.

A Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol, előtte 13 órától rendezik a versenyzői parádét. A Formula–1 mellett aznap tartják a Formula–2, a Formula–3 és a Porsche Szuperkupa futamát is. A kapuk 7.30-kor nyílnak meg, vagyis annak is egész napos programmal érdemes számolnia, aki már rendelkezik belépővel.

Rekordtömeg várható a Magyar Nagydíjon: így kerülheti el a közlekedési káoszt

Hatalmas érdeklődés kíséri a hétvégi Formula 1 AWS Magyar Nagydíjat: július 24–26. között több mint 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre. Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi autósporteseménye nemcsak a lelátókat tölti meg, hanem a közlekedést is komoly próbatétel elé állítja. Néhány egyszerű előkészülettel és tudatos tervezéssel azonban a várható forgalmi nehézségek könnyen áthidalhatók a hétvégi Formula 1 alatt.

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