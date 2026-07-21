Döntött az IKEA: kivonja az egyik legnépszerűbb termékét 20 év után, a magyaroknak is nagyon fog hiányozni – így lehet még hozzájutni

Fokozatosan kivonja kínálatából az IKEA a Malm termékcsalád meghatározó darabjait. A 2002-ben bemutatott sorozat az elmúlt évtizedekben a svéd bútorlánc egyik legismertebb és legkeresettebb kínálatává vált, világszerte több mint 160 millió Malm komódot és ágykeretet értékesítettek – írta a Heidelberg24.

Az IKEA a döntést a vásárlói igények, valamint a lakberendezési és tárolási szokások megváltozásával indokolja / Fotó: olrat

Az IKEA tájékoztatása szerint a Malm központi elemei 2026 és 2027 között tűnnek el a választékból. A változás elsősorban

az éjjeliszekrényeket,

az ágykereteket,

a komódokat

és a fésülködőasztalokat

érinti, több modell gyártása pedig már befejeződött. Az áruházakban így egyre inkább csak a megmaradt készleteket értékesítik, bár egyes termékek egyelőre a kínálatban maradhatnak. Az elérhetőség és az esetleges kedvezmények üzletenként eltérhetnek.

Új bútorok váltják a Malmot

A vállalat a döntést a vásárlói igények, valamint a lakberendezési és tárolási szokások megváltozásával indokolja. A lap szerint ugyanakkor a biztonsági szempontoknak is lehet szerepük a megújításban.

Miután több baleset történt nem megfelelően rögzített komódok felborulása miatt, 2016-ban mintegy harmincmillió bútort hívtak vissza az Egyesült Államokban és Kanadában.

A Malm egyik legfontosabb utódja a Storklinta lehet, amely megtartja elődje egyszerű formavilágát, de korszerűbb borulásvédelemmel készül. Alternatívát jelenthet a Lastare sorozat is: ennél egy második fiók kihúzásakor az első automatikusan bezáródik, így egyszerre nem lehet több fiókot nyitva tartani. Az olcsóbb és letisztult megoldást keresők számára a Kullen család különböző méretű, fehér és fekete-barna bútorai jelenthetnek másik lehetőséget.

A Malm nem egyik napról a másikra tűnik el teljesen. Egyes komódok addig maradhatnak a kínálatban, amíg az IKEA nem talál minden igényt kielégítő helyettesítő terméket, a teljes sorozat visszatérését azonban jelenleg nem tervezik. A már megvásárolt bútorokat nem szükséges lecserélni, de a komódok megfelelő falhoz rögzítése továbbra is elengedhetetlen.

Nem csak a kínálat miatt került reflektorfénybe az IKEA

Magyarországon közben munkaügyi konfliktus nehezítette az IKEA működését. Júliusban a dolgozók a bérezéssel és a munkafeltételekkel kapcsolatos elégedetlenség miatt kezdtek sztrájkba, amely a logisztikától az ügyfélszolgálaton át az áruházi részlegekig szinte minden területet érintett. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének becslése szerint a munkavállalók 75–80 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez.