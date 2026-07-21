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bútor
áruházlánc
IKEA-áruház

Döntött az IKEA: kivonja az egyik legnépszerűbb termékét 20 év után, a magyaroknak is nagyon fog hiányozni – így lehet még hozzájutni

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Több mint húsz év és 160 millió eladott bútor után búcsúzik a Malm termékcsalád. Az IKEA fokozatosan vezeti ki a népszerű ágyakat, komódokat és éjjeliszekrényeket, amelyek már csak korlátozott ideig lehetnek elérhetők.
VG
2026.07.21, 06:50
Frissítve: 2026.07.21, 06:52

Fokozatosan kivonja kínálatából az IKEA a Malm termékcsalád meghatározó darabjait. A 2002-ben bemutatott sorozat az elmúlt évtizedekben a svéd bútorlánc egyik legismertebb és legkeresettebb kínálatává vált, világszerte több mint 160 millió Malm komódot és ágykeretet értékesítettek – írta a Heidelberg24.

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Az IKEA a döntést a vásárlói igények, valamint a lakberendezési és tárolási szokások megváltozásával indokolja / Fotó: olrat

Az IKEA tájékoztatása szerint a Malm központi elemei 2026 és 2027 között tűnnek el a választékból. A változás elsősorban

  • az éjjeliszekrényeket,
  • az ágykereteket,
  • a komódokat
  • és a fésülködőasztalokat

érinti, több modell gyártása pedig már befejeződött. Az áruházakban így egyre inkább csak a megmaradt készleteket értékesítik, bár egyes termékek egyelőre a kínálatban maradhatnak. Az elérhetőség és az esetleges kedvezmények üzletenként eltérhetnek.

Új bútorok váltják a Malmot

A vállalat a döntést a vásárlói igények, valamint a lakberendezési és tárolási szokások megváltozásával indokolja. A lap szerint ugyanakkor a biztonsági szempontoknak is lehet szerepük a megújításban.

Miután több baleset történt nem megfelelően rögzített komódok felborulása miatt, 2016-ban mintegy harmincmillió bútort hívtak vissza az Egyesült Államokban és Kanadában.

A Malm egyik legfontosabb utódja a Storklinta lehet, amely megtartja elődje egyszerű formavilágát, de korszerűbb borulásvédelemmel készül. Alternatívát jelenthet a Lastare sorozat is: ennél egy második fiók kihúzásakor az első automatikusan bezáródik, így egyszerre nem lehet több fiókot nyitva tartani. Az olcsóbb és letisztult megoldást keresők számára a Kullen család különböző méretű, fehér és fekete-barna bútorai jelenthetnek másik lehetőséget.

A Malm nem egyik napról a másikra tűnik el teljesen. Egyes komódok addig maradhatnak a kínálatban, amíg az IKEA nem talál minden igényt kielégítő helyettesítő terméket, a teljes sorozat visszatérését azonban jelenleg nem tervezik. A már megvásárolt bútorokat nem szükséges lecserélni, de a komódok megfelelő falhoz rögzítése továbbra is elengedhetetlen.

Nem csak a kínálat miatt került reflektorfénybe az IKEA

Magyarországon közben munkaügyi konfliktus nehezítette az IKEA működését. Júliusban a dolgozók a bérezéssel és a munkafeltételekkel kapcsolatos elégedetlenség miatt kezdtek sztrájkba, amely a logisztikától az ügyfélszolgálaton át az áruházi részlegekig szinte minden területet érintett. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének becslése szerint a munkavállalók 75–80 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez.

A helyzet miatt több helyen a vezetők álltak be a kasszákhoz és a pultok mögé, hogy az áruházak nyitva maradhassanak. A dolgozók egységes, hatszázalékos alapbéremelést követeltek, a szakszervezet pedig újabb sztrájkok lehetőségét is felvetette arra az esetre, ha nem indulnak érdemi tárgyalások a vállalattal.

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