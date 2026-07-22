IKEA-sztrájk: tűzszünetet kötött a lakberendezési vállalat és a szakszervezet, de még hosszú lesz az út a munkabékéig

Az IKEA Magyarország vezetői is munkába álltak a kasszasoron, a pultoknál néhány napja, amikor a KASZ felhívására beszüntette a munkát a logiszitikai területen, valamint az áruházi feladatokat ellátó dolgozók egy része. Az azóta eltelt időszakban kiderült: a KASZ és az IKEA vezetése július 29-én folytatja az egyeztetéseket, miután Karsai Zoltán, a KASZ képviselője nyilvánosságra hozta, hogy az IKEA az erre a napra vonatkozó javaslattal kereste meg a sztrájkbizottságot. Addig újabb munkabeszüntetés nem várható, a vállalat pedig azt mondja, továbbra is optimisták a megegyezés kapcsán. Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture régiós vezetője ugyanakkor lapunknak úgy nyilatkozott: alacsony árakat csak alacsony költségszinten maradva tudnak biztosítani.

Várhatóan még egy hétig biztosan nem lesz sztrájk az IKEA Magyarországnál (illusztráció)

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Hat százalékos különbség van az IKEA és a szakszervezet álláspontja között

A július 15-én lezajlott sztrájk után a szakszervezet egy hetet adott a munkáltatói oldalnak arra, hogy reagáljon a szakszervezet által kért 6 százalékos alapbéremelési igényére, és tulajdonképpen az emiatti várakozás az, aminek köszönhetően a munkavállalói oldal vállalta, hogy július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot.

A 6 százalékos alapbéremelés ugyanakkor a valódi nyomáspontnak tűnik a felek között, ezen múlhat az, hogy mi lesz a néhány nap múlva, az újabb tárgyalási kör előtt lejáró tűzszünet után.

Mert Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture régiós vezetője is azt várja, hogy többkörös egyeztetés kezdődhet július 29-én, s miközben a vállalat kompromisszumkészségét és a megállapodásban való bizodalmát hangsúlyozta, aláhúzta a Világgazdaságnak: a cég globális keretrendszerben gondolkodik a javasdalmazásról, amibe ugyen beemelhetők a helyi igények, de mégis csak egy megalapozó megközelítés jut érvényre abban.

A régiós vezető szerint már Magyarországon is elindították a teljes javadalmazási rendszerük felülvizsgálatát, amelybe a munkatársakat és a szakszervezeti képviselőket is bevonják – ezt a Világgazdaság által feltett, a differenciált bérezés megtartására vonatkozó kérdésre válaszolta a régiós vezető. Érdemes felidézni a KASZ részéről Karsai Zoltán által korábban megfogalmazott kifogásokat arról, hogy az elmúlt négy évben az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezési rendszer működött a cégnél, amely jelentős bérlemaradást eredményezett. Álláspontjuk szerint ezt az idei, átlagosan 5,3 százalékos béremelés sem tudta ellensúlyozni, ezért ragaszkodnak nagyobb arányúhoz.