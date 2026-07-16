Kitört a háború a munkások és a svéd multi között: egész éjszaka sztrájkoltak az IKEA dolgozói

Szerda este fél kilenctől csütörtök reggel hat óráig ismét sztrájkoltak az IKEA magyar munkavállalói – tájékoztatott közleményében Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. Hozzátette, hogy a céget szerda délután tájékoztatták a sztrájk meghirdetéséről.

Ismét sztrájkoltak az IKEA dolgozói / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A svéd bútoráruház magyarországi dolgozói legutóbb szombaton tiltakoztak munkabeszüntetéssel, miután a vállalat vezetése a csütörtöki, két órás figyelmeztető sztrájkjuk után is elutasította a szakszervezet öt pontos követelésének béremelésre vonatkozó pontját. A dolgozók egy, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést szerettek volna elérni, amitől a vezetés elzárkózott – számolt be róla a HVG.

Karsai Zoltán szombaton még az aznapi munkabeszüntetést is figyelmeztető jellegűnek nevezte, és jelezte, hogy a szakszervezetnek további eszközei is vannak a nyomásgyakorlásra. A dolgozók követeléseivel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt négy évben az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezési rendszer működött, ami jelentős bérlemaradást eredményezett, és ezt az idei, átlagosan 5,3 százalékos béremelés sem tudta kompenzálni.

Az IKEA korábban, még csütörtökön azt közölte, hogy „egy újabb hirtelen, nem tervezett béremelési követelés” teljesítése nem lenne lehetséges a vállalkozás stabilitásának kockáztatása nélkül.

Hatalmas bútormúzeummá alakítja egy korábbi raktárbázisát az IKEA

A világ legnagyobb bútoráruházlánca egy régi, a svédországi Almhultban található raktárépületét bútormúzeummá, és a történelmi, valamint kortárs dizájn platformjává alakítja át. A terveket az ismert dán Cobe építészeti stúdió készíti el.

A korábban Stockholmban működő, majd a közelmúltban az IKEA bútorgyártó cég által felvásárolt bútormúzeum gyűjteménye rövidesen a Cobe által tervezett épületben kap helyet