Nem akárki kereste fel Varga Mihályt a Magyar Nemzeti Bankban: az IMF új vezetője érkezett, ő felel Magyarországért is – erről tárgyaltak

„Hivatalomban fogadtam Helmut Ettl urat, aki a Magyarországot is magában foglaló IMF Közép- és Kelet-Európai Országcsoportjának ügyvezető igazgatója lesz november 1-jétől. A legfontosabb gazdasági folyamatokat áttekintve az együttműködés lehetőségeit mértük fel” – írta hétfőn délután közzétett Facebook-bejegyzésében Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

Varga Mihály az IMF következő fontos vezetőjével egyeztetett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Helmut Ettl osztrák közgazdász, európai banki és pénzügyi szakember. Korábban éveken át dolgozott az Európai Központi Banknál (EKB) is. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Közép- és Kelet-Európai Országcsoportjának ügyvezető igazgatói pozícióját 2026. november elsejétől tölti be. Többek között Magyarországért is ő felel majd az IMF-en belül.

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Az euróövezet gazdasága a következő években várhatóan csak visszafogott ütemben bővül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb Világgazdasági Kilátások jelentése alapján. 2027 és 2031 között éves átlagban mindössze 1,2 százalékos növekedés várható; a legerősebb év 2028 lehet, amikor a bővülés elérheti az 1,4 százalékot. Ehhez képest Magyarország 2,37 százalékos várható bővülésével a középmezőnyben van, de több környező országban meglepően magas növekedésre számítanak az elemzők – számolt be róla a Euronews.

A unió egésze valamivel kedvezőbb képet mutat, éves átlagban 1,4 százalékos növekedéssel, ez azonban továbbra is jelentősen elmarad a világgazdaság várható teljesítményétől. Az IMF szerint a globális GDP évente átlagosan 3,2 százalékkal emelkedhet ugyanebben az időszakban. A feltörekvő ázsiai gazdaságok 4,6 százalékos, India pedig 6,5 százalékos átlagos növekedést érhet el.