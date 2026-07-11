Szép csendben jóval drágábban kapjuk csak meg ezeket a fontos cikkeket – amit elfedett a kedvező inflációs adat
Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az inflációs veszély. A kedvező hírek következtében mindenki hajlamos lehet hátradőlni és kevésbé figyelni az árakat, ám továbbra sem árt az elővigyázatosság.
Bizonyos termékkategóriák esetében a legfrissebb adatok számottevő drágulást mutatnak, amely egy sokak által kedvelt alapvető élelemiszert is érint.
Inflációs nyomás alatt a burgonya ára
Míg az élelmiszerek ára összességében 0,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben, addig a burgonya 7,6 százalékkal lett drágább azonos időszakban.
Ez azért különösen érdekes, mert az európai piacon jelenleg túlkínálat alakult ki, aminek lefelé kellene nyomnia az árakat.
Lengyelország a becslések szerint 2025-ben mintegy hétmillió tonna burgonyát termelt, ami 18,4 százalékkal több az előző évhez viszonyítva. Az ország agrárminisztériuma szerint a termelés meghaladja a belső fogyasztást, mivel a hazai felhasználás legfeljebb 5,5–6 millió tonna.
A magyar fogyasztók helyzetét az is rontja, hogy a hazai burgonya termőterülete az utóbbi években drasztikusan csökkent:
- 2025-ben Magyarországon 7,8 ezer hektáron 221 ezer tonna burgonya termett, míg
- 2024-ben 8,2 ezer hektáron 245 ezer tonna volt a termés,
- 2015-ben pedig 19 ezer hektáron 452 ezer tonnát termesztettek a gazdálkodók.
A fenti adatokból kiderül, hogy a magyar burgonyaterület és a terméshozam tíz év alatt nagyjából megfeleződött. Az árakat mindeközben több sokkhatás érte: 2021 és 2023 között erős drágulás volt megfigyelhető, a felvásárlási ár két év alatt több mint duplájára nőtt, 106-ról 218 forintra, miközben a fogyasztói ár 248-ról 421 forintra emelkedett. Ennek oka az input és szállítási költségek megemelkedése volt. 2024-ben ugyan fordulat történt és az árak esni kezdtek, azonban a felvásárlói árak nagyobb mértékben csökkentek a fogyasztói áraknál. Ez azt eredményezte, hogy
2025-ben a bolti ár már közel 2,8-szerese volt a termelői áraknak.
Habár 2026 első negyedévében a burgonya fogyasztói ára számottevően csökkent, addig áprilisban már emelkedés volt megfigyelhető, májusban pedig egy 32,3 százalékos havi alapú ugrás következett be. A júniusi adat ennél sokkal kedvezőbb, havi alapon 1,8 százalékos árcsökkenést mutat, de egyelőre még nem beszélhetünk trendszerű folyamatról.
Mindeközben Európában szinte árháború alakult ki a termelők között, a hazai fogyasztói árak azonban csak lassan követik le a termelői árak mozgását. Ebben szerepet játszhat a magyar piac importkitettsége, valamint az is, hogy a kiskereskedelmi árakban a beszerzési ár mellett a tárolás, a csomagolás, a logisztika és a kereskedői árrés is megjelenik.
Drágábbak lettek a vendéglátóhelyek
Az inflációs adatokból az is kiderül, hogy a büféárukért és az eszpresszókávéért 6,5 százalékkal kell többet fizetni, mint egy évvel korábban, valamint az is, hogy a munkahelyi előfizetéses menük ára 5,9 százalékkal, míg az éttermi étkezéseké 5,6 százalékkal lett drágább. Ezzel egyidejűleg a méz ára 6 százalékkal emelkedett.
A vendéglátáshoz kapcsolódó tételek esetében az áremelkedést elsősorban a munkaerőköltségek növekedése magyarázhatja, mivel ezekben a szolgáltatásokban a bérköltség súlya magasabb, mint a klasszikus élelmiszertermékeknél. Mindemellett a vállalkozások működési költségei, és az alapanyagok beszerzési ára is hosszú távon beépülhet a fogyasztói árakba.
Ez magyarázatot adhat arra, hogy a kávé világpiaci árának csökkenése ellenére a helyben fogyasztott termék ára megnövekedett a vendéglátóhelyeken.
A méz esetében a feszített kínálati oldal okozhat problémát. Ennek legfőbb oka, hogy az aszály miatt sok helyen kevés nektárt adnak a virágok, amelyre megoldást kizárólag a csapadék jelenthetne − mutatott rá May Gábor, az OMME szaktanácsadója.
Az ékszer árának emelkedésére egyszerű magyarázat van
A KSH statisztikája szerint az ékszerek ára 26,4 százalékkal emelkedett éves alapon. A kedvező inflációs adat ellenére ez meglepő lehet, de a kiugróan magas értéket elsősorban az arany világpiaci árának alakulása magyarázhatja. Az év elején az arany ára jóval gyorsabb ütemben növekedett a hazai ékszeráraknál, azonban a piac kamatemelések iránti várakozása az iráni háború kitörése után lefelé mozdította a nemesfém árát, aminek következtében a korábbi árfelhajtó hatás késleltetve és tompítva jelentkezett. Júniusra tulajdonképpen az olló bezárult, az arany havi átlagára szintén a 26 és 27 százalék közötti sávban mozgott.