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fogyasztói árak
KSH
infláció

A magyar infláció elképeszti Európát: az élelmiszer még olcsóbb is lett

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Júniusban tovább lassult az infláció Magyarországon: a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben májushoz képest gyakorlatilag nem változtak az árak. A szolgáltatások továbbra is jelentősen drágultak, ugyanakkor több alapvető élelmiszer ára számottevően csökkent az elmúlt egy évben. Az alacsony inflációs adat a kormánynak fejtörést okoz, hiszen ami az embereknek jó, az a kormánynak áfabevétel kiesést okoz.
VG
2026.07.07, 08:33
Frissítve: 2026.07.07, 08:41

A júniusi éves infláció 1,7 százalék volt, míg havi összevetésben stagnáltak a fogyasztói árak – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorsjelentéséből. A maginfláció 2,0 százalékra, a nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,4 százalékra, a harmonizált fogyasztóiár-index pedig 2,1 százalékra adódott.

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Júniusban tovább lassult az infláció Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán

Továbbra is a szolgáltatások drágulnak a leginkább

Az árak alakulását továbbra is elsősorban a szolgáltatások emelkedése befolyásolta. Ez a termékkör átlagosan 4,0 százalékkal drágult egy év alatt.

A legnagyobb mértékben a teherszállítás ára nőtt, 18,6 százalékkal. A színházjegyek 17,6 százalékkal, a külföldi üdülések 11,7 százalékkal, a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal, a járműjavítás és -karbantartás 8,0 százalékkal, míg a testápolási szolgáltatások 7,3 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az egészségügyi szolgáltatások ára 6,3 százalékkal emelkedett.

Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: kedden akár egy újabb meglepetés is jöhet a magyar gazdaságból

Szokatlanul jól alakul az idei év az infláció szempontjából, amin a június sem változtatott. Kedden közli a Központi Statisztikai Hivatal a legújabb inflációs adatokat, amelyek az elemzők szerint továbbra is kedvező képet festhetnek a magyar gazdaság alapfolyamatairól. Az erős forint és az energiaárak gyors korrekciója után pedig aligha kérdés, Varga Mihály-vezette jegybank tovább faragja majd a hónap során az alapkamatot.

Jelentősen olcsóbb lett több alapélelmiszer

Az élelmiszerek ára összességében mindössze 0,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben, ugyanakkor a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva 2,4 százalékos árcsökkenést mért a KSH.

Látványosan csökkent több alapvető élelmiszer ára. A húskonzerv 26,9 százalékkal, a vaj és vajkrém 12,9 százalékkal, a sertéshús 10,9 százalékkal, a sajt 9,1 százalékkal, a tej 7,7 százalékkal, a tartósított hústalan ételek 7,3 százalékkal, a száraztészta pedig 6,7 százalékkal lett olcsóbb az egy évvel korábbinál.

Eközben egyes termékek és szolgáltatások tovább drágultak: a burgonya ára 7,6 százalékkal, a büféáruk és az eszpresszókávé 6,5-6,5 százalékkal, az éttermi étkezés 5,6 százalékkal emelkedett.

Infláció az energia árában: a gáz olcsóbb, az áram drágább lett

A háztartási energia ára összességében 2,3 százalékkal csökkent éves összevetésben. Ezen belül

  • a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni,
  • ugyanakkor a villamos energia ára 2,3 százalékkal emelkedett.

A tartós fogyasztási cikkek átlagosan 1,9 százalékkal drágultak, a gyógyszerek és gyógyáruk ára 2,5 százalékkal nőtt, míg a járműüzemanyagok éves alapon 1,6 százalékkal kerültek többe.

Májushoz képest megállt az áremelkedés

Havi összevetésben a fogyasztói árak nem változtak. Az élelmiszerek átlagosan 0,2 százalékkal olcsóbbak lettek, elsősorban a friss zöldségek (–8,1 százalék), a tojás (–2,4 százalék), a vaj és vajkrém (–2,0 százalék), valamint a burgonya (–1,8 százalék) árcsökkenése miatt. A szolgáltatások ára ugyanakkor átlagosan 0,3 százalékkal emelkedett, míg a járműüzemanyagok ára nem változott.

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