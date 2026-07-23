Száz milliárdos álomhatárt céloz az AKKO Invest – új növekedési pályára áll a cég

Öt éven belül 100 milliárd forint feletti árbevételt és nyereségességének erősítését tervezi a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. megújuló stratégiájában, ami 2025-höz képest több mint duplázódást jelent. Az AKKO Invest az ingatlanok teljes életciklusát lefedő, magas hozzáadott értékű szolgáltatási portfóliót kíván építeni.

Az AKKO Invest az ingatlanok teljes életciklusát lefedő, magas hozzáadott értékű szolgáltatási portfóliót kíván építeni/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ingatlanok teljes életciklusát lefedő, magas hozzáadott értékű szolgáltatási portfóliót kíván építeni

Az AKKO Invest Igazgatótanácsa elfogadta a társaság megújuló, új növekedési pályát kijelölő stratégiájának fő irányait. Az AKKO Invest meghatározó tulajdonosa a Mevinvest Kft., amely a WING Csoportba tartozik, a Wingholding Zrt. 100 százalékos leányvállalata. A Mevinvest, illetve a Wingholding Veres Tibor, a több mint 36 éve működő, 18 országban jelen lévő Wallis Csoport tulajdonosának közvetett többségi tulajdonában áll.

A megújuló stratégia célja, hogy az AKKO a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és leányvállalata, a hazai ingatlanszolgáltatási piac fontos szereplője, a NEO Property Services stabil piaci pozíciójára építve Magyarország egyik meghatározó integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon.

Az AKKO Invest az ingatlanok teljes életciklusát lefedő, magas hozzáadott értékű szolgáltatási portfóliót kíván építeni:

a tervezéstől és beruházás-előkészítéstől a kivitelezésen,

mérnöki lebonyolításon

és üzemeltetésen át a megújításig.

A stratégia fókuszában a generáltervezési, BIM-alapú (Building Information Modeling) projektelőkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, műszaki ellenőri, energetikai és innovatív technológiai szolgáltatási képességek erősítése áll, organikus fejlesztéssel és célzott akvizíciókkal.

Gerő János, az AKKO Invest vezérigazgatója elmondta, hogy a stratégia megvalósítása során a digitalizációt, az adatvezérelt működést, az energiahatékonyságot, a robotikát és az automatizálást az ingatlanszolgáltatási versenyképesség kulcselemeinek tekintik. Hozzátette, hogy a cél nem önmagában az AKKO méretének a növelése, hanem a fenntartható nyereségesség, az ügyfélérték növelése, a működési hatékonyság javítása és a részvényesi értékteremtés együttes erősítése.

Gerő János a megújuló stratégia kapcsán kiemelte, hogy leányvállalatuk, a NEO Property Services generálkivitelezési üzletága a csoport egyik legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező területe, amely a lakásépítési és bérlakásépítési piac élénkülésével is tervez. A vezérigazgató hozzátette, hogy a megújuló stratégia hozzájárulhat a társaság részvényei iránti befektetői érdeklődés növeléséhez és a likviditás fokozásához. Az AKKO Invest célja, hogy világos szakmai irányokkal, erős tulajdonosi háttérrel, következetes végrehajtással és mérhető értékteremtéssel vonzó, hosszú távú befektetési történetté váljon a magyar tőkepiacon.