Óriásit koppant Karácsony Gergely, brutális összeget vett el Budapesttől a Tisza-kormány: megszólalt a főpolgármester jobbkeze – "Nem kaptunk haladékot"
Több milliárd forintot inkasszáltak a héten Budapest számlájáról t – írja a Portfolio. A lapnak Kiss Ambrus főigazgató az inkasszóról elmondta, hogy a most levont összeg különösen azért váratlan, mert az új Tisza-kormány hivatalba lépése óta több gesztust is tett Budapest felé. A kabinet ugyanis az idei, még esedékes szolidaritási hozzájárulások befizetésére októberig haladékot adott, ezért a városvezetés arra számított, hogy a korábbi vitatott tételek behajtását sem erőltetik. A főváros továbbra is vitatja a hozzájárulás mértékét és beszedésének jogszerűségét, ezért a most levont összeg ügyében is per van folyamatban.
Nem világos az inkasszó időzítése
A Portfolio szerint nem ez az egyetlen módja annak, hogy az állam hozzájut a vitatott összegekhez. A Magyar Államkincstár továbbra is visszatartja a Budapestnek járó állami támogatások egy részét, és azokat automatikusan beszámítja a szolidaritási hozzájárulásba. Kiss Ambrus szerint ezen a módon idén további mintegy 10 milliárd forintot vontak el a fővárostól, így az összes idei befizetés elérte a 29 milliárd forintot.
Nem világos az sem, miért július közepén inkasszált az Államkincstár decemberi esedékességű összeget, Kiss Ambrus szerint „a főváros próbált legalább haladékot kérni, azonban nem kapott.”
A lap emlékeztet arra, hogy Budapest idén összesen 39,5 milliárd forint állami támogatásra lenne jogosult a kötelező önkormányzati feladatok – például a közösségi közlekedés, a gyermekétkeztetés és a szociális ellátások – finanszírozására. A főváros szerint azonban ezek a források eleve nem fedezik a tényleges kiadásokat, a levonások pedig tovább mélyítik a pénzügyi hiányt.
Budapest folyószámlahitellel finanszírozza működését, a számla egyenlege jelenleg megközelíti a mínusz 60 milliárd forintot. Kiss Ambrus becslése alapján
a már beszedett 29 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás havonta mintegy 150 millió forint kamatköltséget jelent, ami nagyjából megegyezik a fővárosi rezsitámogatási program féléves kiadásával.
Hozzátette ugyanakkor, hogy akut működési veszély nincs, az önkormányzati bérek kifizetése továbbra sincs veszélyben.
A történtek ellentmondásos képet festenek a kormány és Budapest kapcsolatáról. Miközben megkezdődtek az egyeztetések a főváros finanszírozásának rendezéséről, több korábban elakadt fejlesztés is új lendületet kapott, és a politikai hangnem is érezhetően enyhült, a vitatott szolidaritási hozzájárulás beszedése változatlanul folytatódik. Egyelőre nem világos, hogy a mostani inkasszó adminisztratív okokból történt-e meg, vagy a kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy a hozzájárulást Budapestnek minden körülmények között meg kell fizetnie.
Budapestnek a hatályos törvényi kötelezések mellett július közepéig 74,1 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak az államkasszába – írtuk a Világgazdaságban , a törvényi előírás előzménye lehet a mostani inkasszónak, a főváros által kért halasztási kérelem ellenére. A szolidaritási adó továbbra is érvényben van, és az önkormányzatok egyelőre csak az azzal kapcsolatos egyeztetésekre vonatkozó kormányzati ígéretet bírják.