Májusban csökkent az ipari termelés, de havi alapon már látszik az élénkülés

2026 májusában 0,4 százalékkal csökkent a magyar ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becsléséből. A munkanaphatástól megtisztított ipari termelésre vonatkozó adatok ugyanakkor 5,4 százalékos éves növekedést mutatnak, mivel idén májusban két munkanappal kevesebb volt, mint egy évvel korábban.

Az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal haladta meg az áprilisi szintet. / Fotó: Chen Shichuan / Northfoto

A feldolgozó ipar zsugorodott, a járműgyártás bővült

A KSH közlése szerint a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal meghaladta az áprilisi szintet, ami arra utal, hogy havi összevetésben javult a teljesítmény.

A feldolgozóipar legtöbb ágazatában mérséklődött a termelés az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A nagy súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása bővülni tudott. Ezzel szemben a villamos berendezések gyártása, illetve az élelmiszer-, ital- és dohányipar visszaesést könyvelt el.

Az év első öt hónapját együtt vizsgálva az ipari termelés volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025 azonos időszakában mért szintet.

A KSH részletes májusi ipari adatait július 14-én teszi közzé.

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A KSH az első becslés keretében azt emeli ki, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent éves szinten a termelés, amely ugyanakkor a munkanaphatást nem veszi figyelembe – jelentette ki Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak esetében az alacsony bázis, míg a járműgyártás esetében a BMW gyár termőre fordulása jelentette a fő hajtóerőt. Ezzel szemben

a villamos berendezés gyártása,

valamint az élelmiszer,

ital és

dohánytermék gyártása

visszaesett. A munkanaphatás mellett előbbi esetében a magas tavaly májusi bázis szerepét kell kiemelni. A fentiek mellett a Dunai Finomítóban történt tűzeset miatti részleges leállása a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás teljesítményét is mérsékli még a következő hónapokban is – jegyezte meg az elemző.