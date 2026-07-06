Májusban csökkent az ipari termelés, de havi alapon már látszik az élénkülés
2026 májusában 0,4 százalékkal csökkent a magyar ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becsléséből. A munkanaphatástól megtisztított ipari termelésre vonatkozó adatok ugyanakkor 5,4 százalékos éves növekedést mutatnak, mivel idén májusban két munkanappal kevesebb volt, mint egy évvel korábban.
A feldolgozó ipar zsugorodott, a járműgyártás bővült
A KSH közlése szerint a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal meghaladta az áprilisi szintet, ami arra utal, hogy havi összevetésben javult a teljesítmény.
A feldolgozóipar legtöbb ágazatában mérséklődött a termelés az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A nagy súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása bővülni tudott. Ezzel szemben a villamos berendezések gyártása, illetve az élelmiszer-, ital- és dohányipar visszaesést könyvelt el.
Az év első öt hónapját együtt vizsgálva az ipari termelés volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025 azonos időszakában mért szintet.
A KSH részletes májusi ipari adatait július 14-én teszi közzé.
Legfontosabb külkereskedelmi partnerünk kilátásai is vegyesen alakultak
A KSH az első becslés keretében azt emeli ki, hogy a feldolgozóipari alágak többségében csökkent éves szinten a termelés, amely ugyanakkor a munkanaphatást nem veszi figyelembe – jelentette ki Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak esetében az alacsony bázis, míg a járműgyártás esetében a BMW gyár termőre fordulása jelentette a fő hajtóerőt. Ezzel szemben
- a villamos berendezés gyártása,
- valamint az élelmiszer,
- ital és
- dohánytermék gyártása
visszaesett. A munkanaphatás mellett előbbi esetében a magas tavaly májusi bázis szerepét kell kiemelni. A fentiek mellett a Dunai Finomítóban történt tűzeset miatti részleges leállása a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás teljesítményét is mérsékli még a következő hónapokban is – jegyezte meg az elemző.
Molnár Dániel szerint a német gazdaság kilátásai is vegyesen alakultak. Habár májusban a feldolgozóipari rendelésállomány a várakozások felett, 1,9 százalékkal nőtt havi alapon és éves szinten is érdemi, 6,2 százalékos bővülést mutatott, ebben továbbra is jelentős szerepet játszottak a nagy értékű rendelések, miközben a háromhavi változás is inkább stagnálást jelzett – mutatott rá. A konjunktúraindexek (ifo, ZEW) sem mutatnak egyértelmű képet: habár az elmúlt hónapokat javulás jellemezte, a hangulat érdemben elmarad az iráni háború előtt mérttől.
Ez előrevetíti, hogy legfontosabb külpiacunkon csak hosszabb távon következhet be érdemi fordulat, amely az exportkeresleten keresztül a magyar gazdaság kilátásait is javítaná
– fűzte hozzá Molnár Dániel.
Az érdemi bővülést külső tényezőktől várhatjuk
Az ipari szektor kilátásaival kapcsolatban változatlanul jelentős a bizonytalanságot lát az MGFÜ vezető elemzője. Az elmúlt hónapok emelkedő rendelésállományi adatai és az újonnan belépő termelőkapacitások egyaránt a növekedés irányába mutatnak. Ugyanakkor a külső kereslet alakulásával kapcsolatban továbbra is érdemi kockázatok azonosíthatók – közölte.
Habár az iráni háború kapcsán kedvező fordulat mutatkozik, az energiapiac töredezettsége és a fennálló geopolitikai konfliktusok változatlanul rontják a kilátásokat, miközben a német gazdaság fordulata is várat magára, az erősebb forintárfolyam pedig rombolja az ágazat nemzetközi versenyképességét.
Összességében Molnár Dániel várakozásai szerint – a bázishatásokat is figyelembe véve – a következő hónapokban már stabilabb növekedési pályára állhat az ipari termelés, azonban az érdemi bővülés feltétele továbbra is a külső kereslet rendeződése és a bizonytalanság mérséklődése.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza elemzésében kiemelte, hogy a hétfői adatok alapján az ágazat hozzájárulása a második negyedéves GDP-hez pozitív lehet.
A következő hónapokban, ha a német ipar jól teljesít, akkor folytatódhat a növekvő trend.
Kérdés persze a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint, hogy az iráni háború milyen károkat okozott (okoz?) a világgazdaságban, aminek nyomai a májusi adaton meglepő módon nem látszanak. Ugyanakkor
Regős Gábor arra nem számít, hogy ez a növekedés egyenletes lesz, kisebb-nagyobb ugrások várhatóan lesznek benne. A növekedésben segíthet, ha a rendelésállomány alakulásának megfelelően magára talál a német ipar, illetve hogy fokozatosan indulnak a nagy gyárak hazánkban – közölte az elemző.
Három év recesszió után az ipar ismét pozitívan járulhat hozzá a magyar gazdasághoz
A magyar ipar az áprilisi korrekció után fenntartotta a 2025 vége óta tartó emelkedő trendet – írja az ipari adatokhoz fűzött kommnetárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Az elektronikai ipar és a járműgyártás bővülése kapcsán az elemző kiemelte ez továbbra is arra utalhat, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében található nagy elektronikai gyártó és a Hajdú-Bihar vármegyében beinduló új autóipari kapacitások húzzák felfelé a teljes magyar ipart.
Mint írja, ezt a fejleményt már némiképp előrevetítette az április végén publikált felmérés, miszerint a második negyedévben a hazai feldolgozóipari cégek kapacitáskihasználtsága szezonálisan igazítva 76,9 százalékra nőtt, ami 2023 eleje óta nem látott magas érték.
A beszerzésimenedzser-index (BMI) elmúlt hónapokban mutatott sorozata – tartósan 50 feletti, vagyis expanziót jelző érték – is végre korrelálni látszik a valós ipari folyamatokkal
– fűzte hozzá.
A felfutó új exportkapacitások érdemben és tartósan javíthatják az ipari kilátásokat, de a mostani adat még nem jelenti azt, hogy a fellendülés széles bázisúvá vált volna – hangsúlyozza Virovácz, hozzátéve: ugyanakkor még így is megtörténhet, hogy már az idei év vége előtt a fix bázisú index elérheti, sőt érdemben meg is haladhatja a 2021. év havi átlagát.
Ennek kapcsán az elmező kifejtette: így a magyar ipar egész éves teljesítménye 2026-ban akár 4 százalék körüli növekedést is elérhet átlagban. Vagyis három év ipari recesszió után az ipar ismét pozitívan járulhat hozzá a magyar gazdaság összteljesítményéhez – jegyezte meg.