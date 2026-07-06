Meglepő javaslat: csak így lehetne elkölteni a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ez eddig fel se merült – új tervet mutatott be a polgármester

Támogatja a kormány által bejelentett, gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere, de szerinte a pénz felhasználását szigorúan ellenőrizni kellene. László Attila azt javasolja, hogy a családoknak el kelljen számolniuk a támogatással, ellenkező esetben a jövőben ne lehessenek jogosultak hasonló juttatásra.

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról fogalmazott meg kritikát és egyben javaslatot Pilis polgármestere / Fotó: Unsplash

Új szemponttal kapcsolódott be a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás körüli vitába László Attila, Pilis polgármestere. Facebook-bejegyzésében egyértelművé tette, hogy támogatja a kormány által meghirdetett intézkedés alapelvét, ugyanakkor úgy látja,

a támogatás felhasználását országos szinten is ellenőrizni kellene.

A polgármester szerint minden olyan segítség fontos, amely valóban a gyermekeket és a családokat támogatja. Éppen ezért nem magát a támogatást bírálta, hanem annak ellenőrzés nélküli felhasználását tartja problémásnak.

László Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy Pilisen már évek óta hasonló elvek alapján működnek a szociális támogatások. Elmondása szerint a jogosultaknak el kell számolniuk a kapott támogatásokkal: vagy számlával igazolják a vásárlást, vagy olyan utalványt kapnak, amely kizárólag a meghatározott célra használható fel.

A polgármester szerint ez biztosítja, hogy a közpénzből nyújtott támogatás valóban oda kerüljön, ahová azt eredetileg szánták.

Ezért azt javasolja, hogy az országos iskolakezdési támogatás esetében is vezessenek be elszámolási kötelezettséget. Elképzelése szerint azoknak, akik nem tudják igazolni, hogy a pénzt az előírt célokra használták fel, a következő időszakban ne járjon hasonló támogatás.

Nem szabad elpazarolni az iskolakezdési támogatást

Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a közpénzekkel felelősen kell gazdálkodni. Véleménye szerint megfelelő kontroll nélkül fennáll annak a veszélye, hogy a támogatás egy része nem a gyermekek iskolakezdésére fordítódik, hanem más célokra.

A polgármester szerint a rendszer végső célja az kell legyen, hogy minden forint valóban a gyermekek javát szolgálja, és érdemben csökkentse a tanévkezdés jelentette anyagi terheket.