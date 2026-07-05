Iskolakezdési támogatás: várunk még egy nagyon fontos részletre, erre figyelnie kell a szülőknek – videón a hiányzó láncszem

Újabb bejegyzést tett közzé a pénzügyminiszter vasárnap közösségi oldalán a héten bejelentett iskolakezdési támogatásról. Kármán András szerint az intézkedés célja, hogy a rászoruló családok válláról levegye a terhet, amit a iskolakezdés jelent.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Elárult már ismert, de fontos részleteket is. Mint mondta az első részlet már augusztusban megérkezik a Magyar Államkincstártól, a pénzt lehet kérni bankszámlára, vagy készpénzben. A második 50 ezer forint ősszel érkezik, utalvány formájában.

Felhívta a figyelmet, hogy az illetékes minisztériumok jelenleg is dolgoznak az utalvány kiállításának és annak felhasználásának feltételein.

Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni – közölte Kármán András a videóban hozzátéve, nehéz költségvetési helyzetben is sikerült a megígért támogatást életre hívnia a kormányzatnak – bár a kampányban az szerepelt, hogy 2026 augusztusától mintegy 700 ezer nehéz körülmények között élő család részesül majd 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban. A mostani bejelentés ezzel szemben már körülbelül 400 ezer gyermek jogosultságáról szól, vagyis a kedvezményezettek köre lényegesen szűkebb lett annál, mint amit korábban kommunikáltak.

Mint az ismert, a jelenlegi tervek szerint gyermekenként összesen 100 ezer forint támogatás jár a jogosultaknak, azonban azt két részletben folyósítják: augusztusban 50 ezer forint készpénzben, novemberben pedig további 50 ezer forint értékű utalvány formájában.

A támogatás nem minden családnak jár. Az eddigi bejelentések szerint az alábbi csoportok részesülhetnek belőle:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,

egyszülős családok,

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.

Az első részletet, 50 ezer forintot, augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, ez már a tanév kezdete előtt ilyen módon fel is használható majd a szükséges eszközök beszerzésére.