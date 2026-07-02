Itt vannak az iskolakezdési támogatás részletei: kiderült, hogy kik jogosultak a 100 ezer forintra – részletekben érkezik, utalvány is lesz

Videós bejegyzésben jelentette be a korábban már az országgyűlési kampány során, majd a kormányalakítást követően is megígért iskolakezdési támogatás részleteit Magyar Péter, a TISZA-kormány vezetője. A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről még június elején született kormányhatározat, és bár Magyar Péter egyszerre ígérte a támogatás széles körben való biztosítását és a nehezebb anyagi helyzetben lévő családokra való fókuszálást az iskolakezdési támogatás kapcsán, mostanáig nem voltak világosak, milyen osztályozási szempontok mentén, s nem utolsó sorban: milyen lebonyolítással képzeli el a támogatás folyósítását a kormány.

A kormány bejelentette az iskolakezdési támogatás részleteit (képünk illusztráció)

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Részletekben érkezhet az iskolakezdési támogatás

Kapitány István gazdasági és energerikai miniszter már Magyar Péter videós bejegyzése előtt nem sokkal posztolt arról, hogy több százezer gyermekes családhoz érkezik az iskolakezdési támogatás, mivel a kormánynak a gyerekek és a családok védelme és támogatása kiemelt programpontja. A Magyar Péter miniszterelnök által a Facebook-oldalon megjelent videóban a miniszterelnök azt mondta, hogy az előző kormány öröksége miatt egy ilyen támogatási rendszer kialakítása „összetett és nehéz feladat”, de szerinte a kormány el akarta érni, hogy a segítség már ebben a tanévben eljusson azokhoz a családokhoz, ahol arra a legnagyobb szükség van.

A konkrétumokról szólva elmondta, hogy olyan, meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, ahol a kormány már megállapította a rászorultságot.

Ilyen

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, akik iskolás gyermekként ilyenben részesülnek, automatikusan jogosultak lesznek a támogatásra;

ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek is jogosultak lesznek a támogatásra;

automatikusan jogosultak lesznek a „Dobbantó programban” valamint a műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok is.

Megkapja továbbá minden egyszülős családban nevelkedő gyermek is a támogatást, továbbá a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedő gyerekek is jogosultak lesznek arra.

A támogatása összege gyermekenként összesen 100 ezer forint

– mondta Magyar Péter.