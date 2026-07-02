Iskolakezdési támogatás: nem ez volt a mondás, két dologban is eltérés van az eredeti tervhez képest – több százezres az eltérés, mutatjuk, mi változott!
Bemutatta a TISZA-kormány a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részleteit, amelyet a számítások szerint mintegy 400 ezer rászoruló gyermek után folyósítanak. A végleges konstrukció ugyanakkor több ponton eltér attól, amit Magyar Péter még a választási kampányban ígért.
A TISZA-kormány a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján ismertette a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részleteit.
A kabinet célja, hogy már az idei tanévkezdés előtt segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élő családoknak, és mérsékelje az iskolakezdés jelentős anyagi terheit.
A kormány indoklása szerint Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy gyermek pusztán családja anyagi helyzete miatt rosszabb esélyekkel kezdje meg a tanévet. A kabinet ezért olyan támogatási rendszert vezet be, amelyet a meglévő szociális jogosultságokra épít, így az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.
Magyar Péter a tájékoztató során elmondta, hogy támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Emellett megkapják a támogatást a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevők, az egyszülős családokban élő gyermekek, a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél nevelkedők, valamint az árvaellátásban részesülő gyermekek is.
A kormány számításai szerint ez összesen mintegy 400 ezer magyar gyermeket érint.
A támogatást két részletben fizetik ki:
- Az első, 50 ezer forintos összeget a Magyar Államkincstár legkésőbb 2026. augusztus 24-ig utalja át, így a családok még a tanév kezdete előtt megvásárolhatják a szükséges tanszereket, ruházatot vagy egyéb iskolai felszereléseket.
- A második 50 ezer forint novemberben érkezik utalvány formájában, amelyet kizárólag a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni.
A kabinet hangsúlyozta, hogy a támogatás teljes összege adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.
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Az iskolakezdési támogatás bevezetésének július 1-jei bejelentését követően Magyar Péter, a TISZA-kormány miniszterelnöke csütörtökön videós bejegyzésében hozta nyilvánosságra a korábban már kormányhatározattal már megalapozott támogatás részleteit, de az előzetesen jelzettektől eltérően más kormányzati döntésről a videóban nem esett szó. Ezzel párhuzamosan a kormány 14 óra 30 perc kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett, melyben az előzetes várakozás szerint a kormánydöntéseket ismertetik majd.
Máshogy néz ki az iskolakezdési támogatás, mint amit terveztek
A most ismertetett rendszer ugyanakkor több ponton eltér attól, amit a TISZA még a választási kampányban ígért.
A kampányban ugyanis az szerepelt, hogy 2026 augusztusától mintegy 700 ezer nehéz körülmények között élő család részesül majd 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban. A mostani bejelentés ezzel szemben már körülbelül 400 ezer gyermek jogosultságáról szól, vagyis a kedvezményezettek köre lényegesen szűkebb lett annál, mint amit korábban kommunikáltak.
A kifizetés módja is változott. Korábban arról volt szó, hogy a családok augusztusban megkapják a teljes, 100 ezer forintos támogatást, amelyet ruházatra, cipőre, tanszerekre és egyéb iskolakezdési kiadásokra fordíthatnak.
A végleges szabályok szerint azonban az iskolakezdés előtt csak 50 ezer forint érkezik meg készpénzben, míg a második részletet csak novemberben kapják meg utalványként.
Magyar Péter szerint ennek oka az, hogy az előző rendszertől örökölt szociális nyilvántartások mellett egy teljesen új támogatási rendszer kialakítása hosszabb időt vett volna igénybe. A kormány ezért úgy döntött, hogy a már meglévő jogosultságok alapján folyósítja a támogatást, hogy a rászoruló családok még az idei tanév kezdete előtt segítséghez juthassanak.
A bejelentés így egyszerre jelent egy új, jelentős szociális intézkedést és egy olyan kampányígéret megvalósítását, amelynek végleges feltételei több ponton is módosultak. A legnagyobb különbséget a kedvezményezettek számának csökkenése, valamint az jelenti, hogy a teljes 100 ezer forintos támogatás nem áll a családok rendelkezésére már a szeptemberi iskolakezdés előtt.
Itt vannak az iskolakezdési támogatás részletei: kiderült, hogy kik jogosultak a 100 ezer forintra – részletekben érkezik, utalvány is lesz
Több százezer gyermek részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban a 2026/27-es tanév előtt – ezt a TISZA-kormány vezetője, Magyar Péter miniszterelnök jelentette be július 1-jén azzal, hogy a támogatással kapcsolatos részleteket másnap, azaz július 2-án hozza nyilvánosságra a kormány. Magyar Péter már az idei országgyűlési választás előtt jelezte, hogy a családtámogatások bővítésének részeként a nehéz helyzetben lévő családok iskolakezdési támogatáshoz juthatnak. Most kiderült: a támogatást két részletben biztosítja a kormány.