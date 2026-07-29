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alacsony vízállás
hőség
Szentendrei-szigeten
aszály
ivóvíz

Rekordmélyen a Duna: veszélybe kerülhetnek az ivóvízkészletek – komoly üzemeltetési kíhívás ez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A folyók tartósan alacsony vízállása egyelőre nem fenyeget közvetlen ivóvízhiánnyal Budapesten, de egyre nagyobb terhelést ró a parti szűrésű kutakra. Ha a az alacsony vízállásos időszak elhúzódik, nemcsak a kitermelhető ivóvíz mennyisége csökkenhet, hanem a vízbázisok minőségi kockázatai is növekedhetnek.
Dénes Zoltán
2026.07.29, 12:54
Frissítve: 2026.07.29, 12:54

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása több magyarországi mérőállomáson. Esztergomnál július 28-án mínusz 27 centimétert mértek, hat centiméterrel kevesebbet a 2018-ban feljegyzett korábbi negatív rekordnál. Pakson július 27-én mínusz 106 centiméterig apadt a folyó, Baja térségében pedig július 29-én már mindössze 3 centiméteres vízállást jelzett az országos vízügyi mérce. Az alacsony dunai vízállás hatással lehet a parti szűrésű ivóvízbázisokra is.

Szentendrei-sziget, ivóvíz, aszály, hőség, Duna
Az alacsony dunai vízállás hatással lehet a parti szűrésű ivóvíz minőségére is Fotó: Kállai Márton

A negatív értékek nem azt jelentik, hogy a folyó mélysége nulla alá csökkent: a vízállást az adott mérce önkényesen meghatározott nullpontjához viszonyítják. A rekordok mégis jól mutatják az apadás rendkívüli mértékét. A Világgazdaság korábbi cikkében mutatott rá, hogy Budapest és Vác között hatalmas mederszakaszok és homokpadok kerültek szárazra, miközben a folyó menti kutak vízszintje is jelentősen csökkenhet.

A Duna vízhozama egyes szakaszokon az ilyenkor jellemző mennyiség alig több mint harmadára esett: a szokásos másodpercenkénti 4700 köbméter helyett csupán mintegy 1650 köbmétert mértek. Az alacsony vízszint már a hajózást, az áruszállítást és az ipari vízkivételt is súlyosan érinti. Pakson két erőművi blokk teljesítményét kellett visszafogni, hogy betartsák a Dunába visszavezetett hűtővízre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

A folyó biztosítja a kutak utánpótlását

A kisvíz az ivóvízellátást is érzékenyen érintheti, mivel Magyarország ivóvíztermelésének jelentős része parti szűrésű vízbázisokra épül. Ilyen vízbázisról akkor beszélünk, ha a kutakból kitermelt víz utánpótlásának több mint fele egy közeli folyóból vagy más felszíni vízből érkezik.

A Duna vize a meder kavicsos-homokos rétegein keresztül lassan a part menti kutak felé áramlik. A több méter vastag természetes szűrőréteg visszatartja a szennyeződések jelentős részét, így általában jó minőségű nyersvíz kerül a vízművekhez. Budapest és az agglomeráció ellátása szinte teljes egészében ilyen, elsősorban a Szentendrei- és a Csepel-szigeten kialakított kutakra támaszkodik.

Az alacsony vízállás azonban megváltoztatja az áramlási viszonyokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai beszámolója szerint ilyenkor csökken a folyóból a vízadó rétegbe jutó víz mennyisége, ezért kisebb lehet a kutak hozama. A szivárgás lelassul, a víz hosszabb időt tölt a kavicsos-homokos közegben, és a kitermelt víz összetétele is módosulhat.

Nemcsak a mennyiség lehet probléma

Tartósan alacsony vízállás esetén megnőhet a folyótól távolabbi, szárazföld felől érkező felszín alatti vizek aránya. Ezek minősége eltérhet a megszokott parti szűrésű vízétől: 

  • több vasat, 
  • mangánt,
  • ammóniumot 
  • vagy egyéb oldott anyagot tartalmazhatnak. Intenzíven művelt, ipari vagy sűrűn beépített területeken a háttérből érkező szennyeződések kockázata is nagyobb lehet - mutatott rá a NAK.

Az alacsony vízállás tehát kettős kihívást jelent. Egyrészt csökkenhet az adott kútból biztonságosan kitermelhető vízmennyiség, másrészt gyakoribb vízminőségi ellenőrzésre és esetenként intenzívebb kezelésre lehet szükség. A kutak túlzott terhelése tovább süllyesztheti a felszín alatti vízszintet, ezért a szolgáltatóknak folyamatosan változtatniuk kell az egyes víznyerő helyek igénybevételét.

Budapesten ugyanakkor jelenleg nincs közvetlen ellátási veszély. A Fővárosi Vízművek korábbi tájékoztatása szerint a rendszer kapacitástartalékokkal rendelkezik, a kutak terhelését pedig a Duna állapotához igazítják. A víztermelés zavartalan, a szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az előírásoknak.

A mostani helyzet ezért még elsősorban üzemeltetési kihívás, nem pedig ivóvízválság. A kockázat akkor növekedne meg érdemben, ha a vízállás heteken vagy hónapokon át fennmaradna a jelenlegi szinten, miközben a hőség miatt magas maradna a lakossági fogyasztás is. A Duna apadása így nem jelenti azt, hogy rövidesen elfogy a csapvíz, de egyértelmű figyelmeztetés: a folyók vízjárásának szélsőségesebbé válása már az ország stratégiai ivóvízbázisainak hosszú távú biztonságát is érinti.

Jó tudni, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete a Szentendrei-szigeten található. Innen elégítik ki Budapest ívóvizigényének mintegy 70 százalékát.

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