Döntött a Wizz Air a ferihegyi repülőtérről: bővül a budapesti kínálat, a magyarok kedvenc úticéljai válnak elérhetővé – itt vannak a pontos dátumok

Bővül a Wizz Air légitársaság budapesti bázisról közelekedő járatainak száma: a Budflyer közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint a diszkont cég okbóbertől Norvégiába, valamint Egyiptom egy eddig nem érintett városába indít járatokat. Az új járatok heti több alkalommal közlekednek.

Két új, ősztől elérhető járatot jelentett be a Wizz Air

Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Ezeket lehet tudni eddig az új járatokról

Az információk szerint a társaság a következő új járatokat vezeti be ősztől budapesti indulással:

Norvégia Oslo Gardermoen repültérre október 25-től hetente 4 alkalommal indul repülőgép (hétfő/szerda/péntek/vasárnap),

az egyiptomi Marsza Alamba pedig október 27-től hetente 2 alkalommal (kedd/szombat).

A járatokra a társaság már megnyiotta a foglalási lehetőséget.

Üzemanyagszükségletének több mint 70 százalékát előre lekötötte, ezzel a komoly hedging-portfólióval és a többi fapadosénál ötödével kevesebbet fogyasztó gépeivel tudja tartani a Wizz Air a konkurenciához képest alacsonyabb árakat. Mindent megtesznek, hogy ne szoruljanak ki a szerb piacról, 90 millió utassal terveznek 2026-ban, és új útvonalak is jöhetnek – nyilatkozta lapunknak a vállalat kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy az iráni válság kikezdte az európai repülőgép-üzemanyag ellátást is.

Konszolidációt vár a konkurens cég vezetője

Beindult a nyári szezon, az európai fapadosok pedig jól teljesítenek. Ennek ellenére Michael O’Leary, a Ryanair vezetője szerint hamarosan egy felvásárlási hullám kezdődhet a légiközlekedési szektorban, amelyben Magyarország legnagyobb légitársasága is érintett lehet.

Az ír cég vezetője szerint akár a Lufthansa, akár közel-keleti befektetői csoportok számára érdkees lehet a vállalat megszerzése.