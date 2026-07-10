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légitársaság
Wizz Air
járat
Norvégia

Döntött a Wizz Air a ferihegyi repülőtérről: bővül a budapesti kínálat, a magyarok kedvenc úticéljai válnak elérhetővé – itt vannak a pontos dátumok

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Két új budapesti járat indulását jelentette be a Wizz Air légitársaság. Mindkét új járat októbertől közlekedik majd a menetrendjük szerint, az egyikkel az utasok a norvég fővárosba, a másikkal egy népszerű egyiptomi nyaralóhelyre lehet majd utazni.
VG
2026.07.10, 20:40

Bővül a Wizz Air légitársaság budapesti bázisról közelekedő járatainak száma: a Budflyer közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint a diszkont cég okbóbertől Norvégiába, valamint Egyiptom egy eddig nem érintett városába indít járatokat. Az új járatok heti több alkalommal közlekednek.

Wizz Air, járat
Két új, ősztől elérhető járatot jelentett be a Wizz Air
Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Ezeket lehet tudni eddig az új járatokról

Az információk szerint a társaság a következő új járatokat vezeti be ősztől budapesti indulással:

  • Norvégia Oslo Gardermoen repültérre október 25-től hetente 4 alkalommal indul repülőgép (hétfő/szerda/péntek/vasárnap),
  • az egyiptomi Marsza Alamba pedig október 27-től hetente 2 alkalommal (kedd/szombat).

A járatokra a társaság már megnyiotta a foglalási lehetőséget.

Üzemanyagszükségletének több mint 70 százalékát előre lekötötte, ezzel a komoly hedging-portfólióval és a többi fapadosénál ötödével kevesebbet fogyasztó gépeivel tudja tartani a Wizz Air a konkurenciához képest alacsonyabb árakat. Mindent megtesznek, hogy ne szoruljanak ki a szerb piacról, 90 millió utassal terveznek 2026-ban, és új útvonalak is jöhetnek – nyilatkozta lapunknak a vállalat kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy az iráni válság kikezdte az európai repülőgép-üzemanyag ellátást is.

Konszolidációt vár a konkurens cég vezetője

Beindult a nyári szezon, az európai fapadosok pedig jól teljesítenek. Ennek ellenére Michael O’Leary, a Ryanair vezetője szerint hamarosan egy felvásárlási hullám kezdődhet a légiközlekedési szektorban, amelyben Magyarország legnagyobb légitársasága is érintett lehet. 

Az ír cég vezetője szerint akár a Lufthansa, akár közel-keleti befektetői csoportok számára érdkees lehet a vállalat megszerzése.

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