Deviza
EUR/HUF362,71 -0,25% USD/HUF315,26 -0,57% GBP/HUF423,37 -0,13% CHF/HUF390,62 +0,2% PLN/HUF84,2 +0,16% RON/HUF69,12 -0,42% CZK/HUF14,98 -0,41% EUR/HUF362,71 -0,25% USD/HUF315,26 -0,57% GBP/HUF423,37 -0,13% CHF/HUF390,62 +0,2% PLN/HUF84,2 +0,16% RON/HUF69,12 -0,42% CZK/HUF14,98 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 403,09 +0,91% MTELEKOM2 750 +0,8% MOL4 484 -0,09% OTP46 950 +1,51% RICHTER11 760 +0,51% OPUS353 +0,57% ANY6 760 +1,92% AUTOWALLIS143 -1,05% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 383,48 +0,72% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 137,37 +0,78% BUX146 403,09 +0,91% MTELEKOM2 750 +0,8% MOL4 484 -0,09% OTP46 950 +1,51% RICHTER11 760 +0,51% OPUS353 +0,57% ANY6 760 +1,92% AUTOWALLIS143 -1,05% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 383,48 +0,72% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 137,37 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipari beruházás
Mercedes
BMW

Titokzatos német nagyberuházót rejtegetnek Magyar Péterék, a legnagyobbakat már asztalhoz ültette a kormány – új autógyártó veti meg a lábát hazánkban?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar autóipar újabb jelentős beruházások küszöbén állhat: a kormány szerint már folyamatban vannak olyan egyeztetések a legnagyobb német autógyártókkal, amelyek új fejlesztéseket hozhatnak Magyarországra. Bár a részletek egyelőre nem nyilvánosak, közben már bejelentették a Suzuki 76 milliárd forintos esztergomi beruházását is, amely az elektromos járművekhez kapcsolódó gyártási kapacitások bővítését célozza.
VG
2026.07.30, 14:33
Frissítve: 2026.07.30, 16:05

A Portfolio cikke szerint Magyar Péter miniszterelnök a Budapesten tartott magyar–bajor kormányfői találkozót követő sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett nagy járműgyártók: az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz vezetőivel. A kormányfő szerint ugyan még nem nyilvánosak a tervek, de „van a csőben” egy új autóipari fejlesztés.

A,Blurred,Image,Showing,The,Interior,Of,A,Large,,Modern, jármű
Új járműipari beruházás érkezhet Magyarországra a miniszterelnöki jelzés szerint (illusztráció)
Fotó: syifa.std /  Shutterstock

Járműipari beruházás: újabb érkezhet az eddigiek mellé?

A bejelentésre azt követően került sor, hogy nyolc év után ismét magyar és bajor miniszterelnöki csúcstalálkozót rendeztek Budapesten. Magyar Péter és Markus Söder bajor miniszterelnök a kétoldalú gazdasági kapcsolatok újraépítéséről, az európai gazdaság helyzetéről és a jövőbeni együttműködési lehetőségekről tárgyalt.

A kormány ugyanakkor egyelőre nem árulta el, hogy valóban érkezik-e új autóipari beruházás, illetve melyik gyártó lehet az új fejlesztés mögött.

Ezzel párhuzamosan már zajlanak más jelentős ipari projektek is. Mint megírtuk, Kecskeméten újabb fejlesztés indul a Mercedes-Benz gyárához kapcsolódóan, ahol az ENSI kapott kulcsszerepet. A vállalat olyan háttér-infrastruktúráért felel majd, amely elengedhetetlen egy modern autógyár biztonságos működéséhez.

Beszámoltunk arról is, hogy az elmúlt napokban a japán Suzuki vezetése is tárgyalásokat folytatott Magyarországon. Szuzuki Tosihiró, a vállalat globális elnöke előbb Orbán Viktor korábbi miniszterelnökkel, majd Magyar Péter kormányfővel is egyeztetett. A találkozókat követően Kapitány István jelentette be, hogy a vállalat új beruházást indít az esztergomi üzemben.

A 76 milliárd forintos fejlesztés az elektromos járművek gyártásának bővítését szolgálja, és érinti az akkumulátorcsomagok előállítását is.

A bejelentés politikai szempontból is figyelemre méltó, mivel a Tisza Párt korábban következetesen ellenezte az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházásokat, most azonban a kormány részéről már támogatott projektként jelent meg az esztergomi fejlesztés.

A Magyar Suzuki Zrt. stabil piaci pozícióból vághat bele az új beruházásba. A társaság vezetése májusban közölte, hogy 2025-ben sikerült megőrizni a vállalat magyarországi piaci helyzetét. Az esztergomi üzemben tavaly 108 072 személygépkocsi készült, amelyeket több mint száz országba exportáltak.

A gyár fejlesztése az elmúlt években sem állt meg. 2025 nyarára fejeződött be egy több mint 9 milliárd forintos gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházás, amelynek során bővítették a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását. A projekthez a magyar állam 1,9 milliárd forintos támogatást biztosított.

Az új, 76 milliárd forintos beruházás tovább erősítheti Magyarország szerepét az európai autóipari átállásban, miközben a kormány jelzése szerint további nagy értékű fejlesztések bejelentése is várható a következő időszakban.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
937 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu