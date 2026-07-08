Jó hírt közölt az agrártárca: lesz elég gabona Magyarországon, de az idei aratás mégsem sikertörténet

Fennakadás nélkül zajlik az idei aratás, már most látszik hogy biztosított Magyarország gabona- és takarmányellátása - mondta Molnár János, agrárgazdaságért felelős államtitkár az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón. A szaktárca beszámolója alapján, a friss adatok szerint az őszi búza betakarítása a közel egymillió hektáros termőterület mintegy 60 százalékán már befejeződött.

Az államtitkár szerint az aratás jól halad, biztosított az ország gabona- és takarmány ellátása Forrás: Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

Mint közölték, bár a terméshozamok régiónként jelentős eltérést mutatnak, az országos átlag megközelíti a 4 tonnát hektáronként. Az idei termés elegendő lesz malomipari és takarmányozási célokra is és még kivitelre is jut.

Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára szerint, a termelésbiztonság kulcsa a vízmegtartó gazdálkodás és a korszerű, precíziós technológiák alkalmazása. A kormány közel 400 szakmaközi szervezet bevonásával készíti az új agrárstratégiát, amely a változó éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó, versenyképes magyar mezőgazdaságot szolgálja - tette hozzá az államtitkár.

A Világgazdaság korábban megírta, a magyar gabonatermelők számára az idei aratás egyszerre hoz terméskockázatot és kedvezőtlen árkörnyezetet. Miközben a hőség, az aszály és helyenként a jégkár több térségben visszafoghatja a búza, az árpa és a repce hozamát, a termelői árak egyelőre jóval elmaradnak a tavalyi szinttől. A piaci fordulathoz nincs sok remény csak azért mert gyengébb hazai termés: a magyar árakat elsősorban a fekete-tengeri régiós exportárak, az uniós tőzsdei jegyzések, a devizaárfolyam és a globális készletkilátások alakítják.

A júniusi hőség és a csapadékhiány több termőtájon is rontotta a hozamkilátásokat. A termelői tapasztalatok szerint az árpa esetében 15–20 százalékos, a búzánál akár 20–25 százalékos terméskiesés is előfordulhat egyes térségekben, miközben a repceállományok is megsínylették a szélsőséges időjárást.