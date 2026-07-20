Erre még Varga Mihály is felfigyel: jöhet a fordulat, ide vihetik a magyarok a pénzüket – olyan magas a kamat, hogy nem hisszük el

A jegybanki kamatvágások ellenére is magasan tartják a bankok az ajánlataikat az akciós lekötött betétekre. Akár 6-8 százalékos kamatokat is lehet találni, ami többszöröse az inflációnak. Ráadásul a legnépszerűbb lakossági állampapírok kamatai három hónapon belül 1,5 százalékkal csökkentek – derült ki a BiztosDöntés legfrissebb elemzéséből.

Repkednek a 6-8 százalékos kamatok a lekötött betétekre / Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján bőven akad szabad pénz a lakosságnál. A május végére kimutatott bő 14 800 milliárd forint összegű lakossági betétállomány 86,3 százalékát látra szóló és folyószámlabetétekben tartották a háztartások. Utóbbi azt jelenti, hogy közel 12 800 milliárd forint szabad pénz volt májusban a lakossági bankszámlákon.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a piacon most elérhető, akár évi 6-8 százalékos kamatot is kínáló lekötött forintbetéti ajánlatokat az 1,7 százalékos infláción túl az is felértékeli a megtakarításokért folyó versenyben, hogy a lakossági állampapírok kamatait egymás után három hónapban is csökkentette az állami adósságkezelő. Az egyenként fél százalékos vágások nyomán az egyik legnépszerűbb lakossági állampapír, a Fix MÁP éves kamata július 17-től 5,50 százalékra csökkent.

Ezzel együtt a lakossági betétek kamatai után fizetendő 15 százalékos személyi jövedelemadó, és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó miatt az ezektől a terhektől mentes állampapíroknak többnyire még mindig maradt valamennyi kamatelőnye a lekötött betétekkel szemben.

„Azoknak ugyanakkor, akik nem akarnak értékpapírszámlát nyitni, vagy rövidebb távra fektetnék be le a pénzüket, a lekötött betétek valós alternatívát jelentenek” – állapítja meg a pénzügyi szakértő.

Több banknál is találhatunk kedvező kamatokat

A BiztosDöntés lekötött forint betét kalkulátora szerint a hitelintézetek többnyire nem szabnak bonyolult feltételeket az akcióikhoz kapcsolódóan, miközben 50 000, vagy 100 000 forint is elhelyezése is elég lehet a magas kamathoz. A legtöbb helyen viszont a friss forrás elhelyezése is alapfeltétel.