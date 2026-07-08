Spórolhat az állam a kamattámogatáson, és ez az Otthon Start Program miatt sem mindegy

Az utóbbi időben érdemben csökkentek hazánkban az állampapírhozamok, a pénzpiaci hozamok, és a bankközi kamatlábak. Míg a hozamcsökkenés a befektetői oldalon nézve nem okvetlenül jó hír, az állami kiadások egyik eseténél, az állami kamattámogatással elérhetői hiteleknél már kedvező lehet, végső soron mindenkinek – derül ki a Bankmonitor összefoglalójából.

Az állampapírhozamok csökkenése hatással van az állami kamattámogatásra is egyes hitelkonstrukcióknál (illusztráció)

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Az Otthon Startnál egy százalékkal csökkent a kamattámogatás mértéke

A támogatott hitelek – így az Otthon Start és a CSOK Plusz – kamata végig fix, legfeljebb évi 3 százalék mértékű. Ezek helyzetét azonban így is befolyásolhatja az állampapírhozamok alakulása. Ez megalapozója az, hogy a kérdéses hiteleknél még az ügyfélkamaton felül az állam is fizet kamattámogatást, ennek mértéke pedig az 5 éves futamidejű állampapírok aktuális aukciós átlaghozamától függ. Például a 10 éves futamidejű állampapírok referenciahozama március végén 7 százalék fölött is járt, míg a legfrissebb július 7-i értéke 5,03 százalék.

Az Otthon Startról szóló kormányrendeletben foglaltakra támaszkodva a meghatározott kamatból legfeljebb 3 százalékot fizet az adós, a fennmaradó részt az állam rendezi a bank felé. Évi 0,91 százalékponttal csökkent a kamattámogatás a program bevezetése óta. Márpedig a szerződéskötéskor érvényes kamattámogatást kell az államnak 5 éven keresztül fizetnie a bank felé. Ezt követően az éppen akkor aktuális állampapírhozamok alapján újraszámolják a kamattámogatást.

Így hat az egyes szereplőkre a kamattámogatás csökkenése

Az Otthon Start Program esetében az adósok (hitelfelvevők) végig évi fix 3 százalékos kamatot fizetnek, így a kamattámogatás, annak változása nem érinti őket. Ez azonban csak addig igaz, amíg valami miatt nem veszítik el a kedvezményt az adósok, és nem kell visszafizetni egy összegben az addig kapott kamattámogatást.

A 2025. szeptemberi kamatok alapján egy 30 millió forintos, 20 éves futamidejű hitelre az állam 5 év alatt 11,24 millió forint kamattámogatást fizet ki. Egy 2026 augusztusában kötött szerződésre ez a kamattámogatás már csak 9,96 millió forint lenne. Ezt kellene az adósnak büntetéssel növelten – jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megnövelt mértéke – visszafizetni.

Ezek alapján akár az adósnak is több millió forint előnyt jelenthet a hazai hozamcsökkenés.

Hozzá kell tenni, hogy erre a büntetésre csak akkor kellene az adósnak számítania, ha valamilyen utólagos feltételt megsértene az adós:

Nem valósul meg a vásárlás, építkezés.

Jogtalan volt a támogatott hitel felvétele.

Az ingatlant 5 éven belül eladják.

Az ingatlant 5 éven belül lakáscéltól eltérően hasznosítják.

Az ingatlant 5 éven belül elbontják.

Az adósok mellett az állam is spórol a hozamcsökkenésen.

Havonta mintegy 170-180 milliárd forintnyi támogatott hitelt helyeznek ki a bankok, így portál számításai szerint ekkora állományra tekintve öt év alatt 7,6 milliárd forintot spórol az állam.

Egy teljes éves kihelyezésen pedig – változatlan volumen és hozamkörnyezet mellett – 5 év alatt 91,7 milliárd forintot takaríthat meg az állam. (5 évre a 2160 milliárd forintnyi kölcsön kamattámogatása a szeptemberi kamatok alapján 808,9 milliárd forint, míg a most augusztusi kamatok alapján 717,3 milliárd forint lenne.)