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kamattámogatás
Otthon Start Program
ingatlanpiac

Spórolhat az állam a kamattámogatáson, és ez az Otthon Start Program miatt sem mindegy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentősen csökkentek az állampapírhozamok és a pénzpiaci hozamok az elmúlt időszakban. Ez pedig mérsékli a támogatott kölcsönökre fizetendő kamattámogatást is, ami az állam kiadási oldalán jelentkezik. Ha a hozamok a mostani szinten stabilizálódnak, akkor éves szinten akár 90 milliárd forintot is spórolhat az állam, aminek egy része az Otthon Start program korábban évi 40 milliárd forintra becsült kamattámogatási kiadásánál is jelentkezhet.
VG
2026.07.08, 16:36

Az utóbbi időben érdemben csökkentek hazánkban az állampapírhozamok, a pénzpiaci hozamok, és a bankközi kamatlábak. Míg a hozamcsökkenés a befektetői oldalon nézve nem okvetlenül jó hír, az állami kiadások egyik eseténél, az állami kamattámogatással elérhetői hiteleknél már kedvező lehet, végső soron mindenkinek – derül ki a Bankmonitor összefoglalójából.

kamattámogatás
Az állampapírhozamok csökkenése hatással van az állami kamattámogatásra is egyes hitelkonstrukcióknál (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Az Otthon Startnál egy százalékkal csökkent a kamattámogatás mértéke

A támogatott hitelek – így az Otthon Start és a CSOK Plusz – kamata végig fix, legfeljebb évi 3 százalék mértékű. Ezek helyzetét azonban így is befolyásolhatja az állampapírhozamok alakulása. Ez megalapozója az, hogy a kérdéses hiteleknél még az ügyfélkamaton felül az állam is fizet kamattámogatást, ennek mértéke pedig az 5 éves futamidejű állampapírok aktuális aukciós átlaghozamától függ. Például a 10 éves futamidejű állampapírok referenciahozama március végén 7 százalék fölött is járt, míg a legfrissebb július 7-i értéke 5,03 százalék.

Az Otthon Startról szóló kormányrendeletben foglaltakra támaszkodva a meghatározott kamatból legfeljebb 3 százalékot fizet az adós, a fennmaradó részt az állam rendezi a bank felé. Évi 0,91 százalékponttal csökkent a kamattámogatás a program bevezetése óta. Márpedig a szerződéskötéskor érvényes kamattámogatást kell az államnak 5 éven keresztül fizetnie a bank felé. Ezt követően az éppen akkor aktuális állampapírhozamok alapján újraszámolják a kamattámogatást.

Így hat az egyes szereplőkre a kamattámogatás csökkenése

Az Otthon Start Program esetében az adósok (hitelfelvevők) végig évi fix 3 százalékos kamatot fizetnek, így a kamattámogatás, annak változása nem érinti őket. Ez azonban csak addig igaz, amíg valami miatt nem veszítik el a kedvezményt az adósok, és nem kell visszafizetni egy összegben az addig kapott kamattámogatást.

A 2025. szeptemberi kamatok alapján egy 30 millió forintos, 20 éves futamidejű hitelre az állam 5 év alatt 11,24 millió forint kamattámogatást fizet ki. Egy 2026 augusztusában kötött szerződésre ez a kamattámogatás már csak 9,96 millió forint lenne. Ezt kellene az adósnak büntetéssel növelten – jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megnövelt mértéke – visszafizetni. 

Ezek alapján akár az adósnak is több millió forint előnyt jelenthet a hazai hozamcsökkenés.

Hozzá kell tenni, hogy erre a büntetésre csak akkor kellene az adósnak számítania, ha valamilyen utólagos feltételt megsértene az adós:

  • Nem valósul meg a vásárlás, építkezés.
  • Jogtalan volt a támogatott hitel felvétele.
  • Az ingatlant 5 éven belül eladják.
  • Az ingatlant 5 éven belül lakáscéltól eltérően hasznosítják.
  • Az ingatlant 5 éven belül elbontják.

Az adósok mellett az állam is spórol a hozamcsökkenésen. 

Havonta mintegy 170-180 milliárd forintnyi támogatott hitelt helyeznek ki a bankok, így portál számításai szerint ekkora állományra tekintve öt év alatt 7,6 milliárd forintot spórol az állam.

Egy teljes éves kihelyezésen pedig – változatlan volumen és hozamkörnyezet mellett – 5 év alatt 91,7 milliárd forintot takaríthat meg az állam. (5 évre a 2160 milliárd forintnyi kölcsön kamattámogatása a szeptemberi kamatok alapján 808,9 milliárd forint, míg a most augusztusi kamatok alapján 717,3 milliárd forint lenne.)

Ez a költségvetés szintjén nem tűnik hatalmas összegnek, ám semmiképp nem elhanyagolható, hiszen több mint 10 százalékkal mérséklődött a hozamszintek csökkenése miatt az új támogatott hiteleknél az állam kiadása.

Nem mindegy a kiadáscsökkenés a programok megtartásának szempontjából

A bankok által kapott kamattámogatás pont annyival csökken ez, mint amennyivel az állami kiadások mérséklődnek. A bankközi hozamok csökkenésével ugyanakkor a hitelkihelyezés banki forrásköltsége is mérséklődik, vagyis a bank számára is olcsóbb a hitelnyújtás. Így összességében a pénzintézetek csökkenő kamatbevételét legalább részben kompenzálja a forrásköltségek csökkenése.

Az államilag támogatott hitelek kapcsán az állami oldalon való kiadáscsökkenés az egyes támogatott konstrukciók megtartása vagy kivezetése miatt is érdekes. Miként a Világgazdasági oldalán ebben az összeállításban bemutattuk, egyes piaci információk alapján a TISZA-kormány akár már néhány hónap múlva kivezetheti az Otthon Start Programot. Ha viszont a kapcsolódó kiadási tételeket tekintjük, úgy a kiadások mérséklődése akár fontos érv lehet a kormányzati döntés kapcsán a program megtartása mellett.

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