Döntöttek Vitézy Dávidék a hétvégi közlekedésről, bosszankodhatnak az autósok: a hőkupola miatt új szabály lép életbe – így hajthatnak fel az utakra a kamionok

Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a harmadfokú hőségriasztás miatt – derült ki a tárca közleményéből.

Vitézy Dávidék bejelentették: nem lesz kamionstop / Fotó: Tumbász Hédi (TUM)

A döntés értelmében 2026. augusztus 1-jén, szombaton 22 órától augusztus 2-án, vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is közlekedhetnek az országos közutakon.

A forgalomkorlátozás azonban az alábbi időszakokban továbbra is érvényben marad:

augusztus 1-jén, szombaton 15 és 22 óra között;

augusztus 2-án, vasárnap 6 és 22 óra között.

A minisztérium az éjszakai feloldást a rugalmasabb forgalomszervezéssel indokolta. A döntés lehetővé teszi, hogy a járművezetők megfelelő pihenőhelyre jussanak, és csökkentheti annak veszélyét is, hogy a hőség miatt károsodjanak a szállított áruk. Az enyhítés emellett a termékek gyorsabb célba juttatását is szolgálja.

A járművezetőket is megviseli az extrém hőség

A tárca fokozott óvatosságot kér minden közlekedőtől. A teherautó-sofőröknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, különösen a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat. Fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz biztosítása és az előírt pihenőidők betartása is.

A személyautóval közlekedőknek szintén érdemes átvizsgálniuk a járművet a hosszabb utazások előtt, elegendő folyadékot vinniük magukkal, és lehetőség szerint kerülniük a legforróbb déli órákat.

A minisztérium arra figyelmeztetett, hogy a nagy melegben csökkenhet a koncentráció, miközben nőhet a reakcióidő. Indulás előtt ezért az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról is célszerű tájékozódni az Útinform oldalán.