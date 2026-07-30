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Rendkívüli

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Vitézy Dávid
közlekedés
kamionstop

Döntöttek Vitézy Dávidék a hétvégi közlekedésről, bosszankodhatnak az autósok: a hőkupola miatt új szabály lép életbe – így hajthatnak fel az utakra a kamionok

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Átmenetileg enyhítenek a hétvégi közlekedési korlátozáson a következő napokban várható extrém meleg miatt. A kamionstop ugyanakkor csak nyolc órára szűnik meg, napközben továbbra sem közlekedhetnek a nehéz tehergépjárművek.
VG
2026.07.30, 08:10

Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a harmadfokú hőségriasztás miatt – derült ki a tárca közleményéből.

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Vitézy Dávidék bejelentették: nem lesz kamionstop / Fotó: Tumbász Hédi (TUM)

A döntés értelmében 2026. augusztus 1-jén, szombaton 22 órától augusztus 2-án, vasárnap reggel 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is közlekedhetnek az országos közutakon.

A forgalomkorlátozás azonban az alábbi időszakokban továbbra is érvényben marad:

  • augusztus 1-jén, szombaton 15 és 22 óra között;
  • augusztus 2-án, vasárnap 6 és 22 óra között.

A minisztérium az éjszakai feloldást a rugalmasabb forgalomszervezéssel indokolta. A döntés lehetővé teszi, hogy a járművezetők megfelelő pihenőhelyre jussanak, és csökkentheti annak veszélyét is, hogy a hőség miatt károsodjanak a szállított áruk. Az enyhítés emellett a termékek gyorsabb célba juttatását is szolgálja.

A járművezetőket is megviseli az extrém hőség

A tárca fokozott óvatosságot kér minden közlekedőtől. A teherautó-sofőröknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, különösen a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat. Fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz biztosítása és az előírt pihenőidők betartása is.

A személyautóval közlekedőknek szintén érdemes átvizsgálniuk a járművet a hosszabb utazások előtt, elegendő folyadékot vinniük magukkal, és lehetőség szerint kerülniük a legforróbb déli órákat.

A minisztérium arra figyelmeztetett, hogy a nagy melegben csökkenhet a koncentráció, miközben nőhet a reakcióidő. Indulás előtt ezért az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról is célszerű tájékozódni az Útinform oldalán.

Káosztól tartanak a hatóságok: teljesen beállhat a város a BL-döntő miatt – teljes kamionstopot rendeltek el

A rendőrség szerint az M1-es autópályán már most is kritikus a helyzet a felújítások miatt. Több százezer autós mozgását befolyásolhatja a szombati rendkívüli kamionstop, amelyet a BL-döntő miatt vezetnek be.

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