Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét – egyszerre két pozíciótól fosztotta meg
A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából – jelentette be néhány perccel ezelőtt Kapitány István.
A gazdasági és energetikai miniszter ennél több információt nem osztott meg, így egyelőre az sem lehet tudni, ki veszi át az egyik legfontosabb állami bank vezetését.
A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány István néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul
- a HEPA
- és a HIPA
intézményeinél. "Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél" – fogalmazott egészen pontosan a Facebook-posztjában.
A tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan, erről részletesen itt írtunk.
Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét
Az átvilágítást azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy "az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését."
Kapitány István az átvilágításról annyit még közölt, hogy abban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, és ez kiterjed
- az intézmények működési folyamataira,
- szerződésállományára,
- irányítási struktúrájára
- és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára
Hogy az EXIM élén most bejelentett mensztésnek ez az átvilágítás ágyazott-e meg, az egyelőre nem derült ki, de könnyen lehet erre következtetni. Már csak azért is, mert korábban azt mondta, hogy az átvilágítás eredményei alapján meghozzák majd a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket.
Kapitány István a júniusi megszólalásában arra is kitért, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön.
Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra teremlő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.
- 7100 vállalati ügyféllel rendelkezik.
- Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik.
- A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.
Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)
Ezeknek az éléről váltotta le tehát Kapitány István Berta Adriennt hétfőn.