Kapitány István régóta várt bejelentést tett a geotermikus energiáról: a Magyarország alatti földhő fűtheti a házakat és a gyárakat – 869 milliárd forint uniós pénz előtt nyílt meg az út

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 869 milliárd forintnyi európai uniós forrás felhasználását teheti lehetővé – közölte Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István / Fotó: Kapitány István / Facebook

A forrásokat az energiahálózat fejlesztésére, szélerőművek telepítésére, okosmérők elterjesztésére, épületek energetikai korszerűsítésére és új geotermikus projektekre fordíthatják. A csomag célja, hogy a magyar energiaellátás több forrásra támaszkodjon, és csökkenjen az ország külső kitettsége.

A biztonságos energiaellátás egyik legfontosabb feltétele, hogy egy ország hány különböző forrásból képes fedezni a szükségleteit – jegyezte meg a tárcavezető. A magyar energiamixben ezért a nap-, a szél- és a geotermikus energiának, valamint az atomenergiának is szerepet szánnak, az ezekhez szükséges tárolási és hálózati kapacitások fejlesztésével együtt. A miniszter szerint

a sokszínűbb energiamix mérsékelheti az importfüggőséget,

és kiszámíthatóbb energiaárakat eredményezhet a háztartások és a vállalkozások számára.

Egy évtizedes patthelyzet érhet véget

A törvénymódosítás egyik legfontosabb eleme a szélenergia magyarországi helyzetének rendezése. Az elmúlt évek szabályozási környezetében gyakorlatilag nem lehetett új szélerőműveket építeni az országban.

Az új szabályok alapján ismét országszerte létesülhetnek szélerőművek, a településektől meghatározott védőtávolság betartásával

– írta a miniszter. Úgy fogalmazott, hogy ezzel egy évtizedes patthelyzetet zárnak le.

A döntés új beruházásokat indíthat el egy olyan területen, amelynek magyarországi bővülése hosszú ideje lényegében megállt. Ehhez azonban nemcsak új szélturbinákra, hanem az időjárásfüggő termelést kezelni képes hálózati és energiatárolási fejlesztésekre is szükség lesz.

Kapitány István: gyorsíthatjuk a geotermikus beruházásokat

A módosítás a geotermikus energia hasznosítását is felgyorsíthatja. A miniszter jelezte, hogy Magyarország adottságai ezen a területen Európa legjobbjai közé tartoznak, a felhasználás azonban messze elmaradt a lehetőségektől.