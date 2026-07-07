Ez gyors volt: Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját, mostantól ő vezeti az állami energiaóriást – ezt várja el tőle a Tisza-kormány

Nagyjából egy órával azt követően, hogy Kapitány István kirúgta az MVM teljes felsővezetését, a gazdasági és energetikai miniszter már be is jelentette, ki veszi át az állami óriáscég vezetését.

Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját, mostantól ő vezeti az állami energiaóriást / Fotó: MVM

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar energiapiac szempontjából kulcsfontosságú és rendkívüli döntés született kedd délután. Kapitány István személyügyi döntést hozott a legnagyobb állami energetikai cég, az MVM csúcsvezetésében.

Nem ez az első ilyen határozata a héten: hétfőn az egyik legfontosabb állami bank, az EXIM legfőbb vezetőjét rúgta ki. Most pedig az MVM két vezetőjét menesztette.

A 100 százalékban állami tulajdonú MVM csoport több mint 19 ezer munkatárssal és több mint 10 millió lakossági és vállalati ügyféllel Magyarország második, egyben Közép-Európa hatodik legnagyobb vállalatcsoportja.

Kapitány István bejelentése szűkszavúra sikerült, de a lényeg benne volt. "A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét" – tette közzé a közösségi oldalán kedden délután. Mátrai Károly 2023 januárja óta vezette a céget, Czepek Gábor pedig számos pozíciót betöltött a szervezetben.

Az MVM csúcsvezetésének leszedése ugyanakkor számos kérdést kinyit. Legelőször is azt, hogy kik veszik át az irányítást a cégnél. Erre Kapitány Istvána bejelentésében nem tért ki, se arra, hogy az utódlást, milyen formában tervezik lebonyolítani.

Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját

Ez a kérdés, legalábbis részben viszont már választ kapott. Kapitány István ugyanis nem sokkal ezelőtt megnevezte az MVM új vezérigazgatóját.

Az MVM csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben

Bertalan Zsolt látja el,

aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik – közölte. A tárcavezető azt is hozzátette, hogy meggyőződése, hogy az új vezérigazgató felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. Egyúttal azt is jelezte, mi az elvárás vele szemben.

Transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munka,

különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére,

az energetikai fejlesztések felgyorsítására

és a tiszta energiára való átállás támogatására.

Az ugyanakkor nem derült ki, hogy az MVM igazgatóságának elnöki feladatait ki veszi át Czepek Gábor helyett.