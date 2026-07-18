Kapitány István visszavágott: nem hisz senkinek, a saját szemével nézte meg a magyar kőolajtartalékot – a helyszínen mondta el, hány napra van elegendő készlet

Szombat délután Kapitány István Pétfürdőről jelentkezett be, legalábbis a közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség kőolajtárolójánál járt, a helyszínen tekintette meg, hogyan állnak a tartalékok.

Kapitány István a saját szemével nézte meg a magyar kőolajtartalékot: a helyszínen mondta el, hány napra van elegendő készlet / Fotó: Facebook

Ez valószínűleg nem véletlen, az elmúlt napokban ugyanis vita alakult ki a közéletben arról, veszélyben van-e az ellátás Magyarországon. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arról beszélt az ATV-n, hogy nem igaz, amit Kapitány István korábban állított a kőolaj- és üzemanyagkészletek visszapótlásáról, ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból is Magyarországon.

Arról is beszélt, hogy a kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon, az pedig, hogy ez elmaradt, lényegében egy ársapka. "Nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is" – sorolta.

Szerinte ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet. Jelezte, hogy jelenleg Magyarországnak 41 napra van elég kőolaja, 24 napra gázolaja és 14 napra benzine.

Kapitány István nem hisz senkinek, a saját szemével nézte meg a magyar kőolajtartalékot

A Tisza-kormány minisztere minden bizonnyal erre reagálva utazott Pétfürdőre, ahol cáfolta Egri Gábor állításait. Bejelentkezéést azzal kedzte, hogy az előző kormány egy nehéz nemzetközi helyzetben hagyta Magyarország kőolajkészletét 44 napos szintre lecsökkenni, és ezzel komolyan kockáztatta a magyarországi üzemanyag és kőolajellátást.

Kapitány István nem tért ki rá, de valójában az történt, hogy Magyarország januártól áprilisig nem kapott orosz olajat, miután Ukrajna nem szállított energiahordozót a Barátság vezetéken. Ezért az Orbán-kormány kénytelen hozzáférést engedett a kőolajkészletekhez.