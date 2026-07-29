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MVM Paksi Atomerőmű
Kapitány István
leállás

Megszólalt Kapitány István Paks ügyében: így pótolja a kormány a kieső villamosenergia-mennyiséget

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Az MVM korábban bejelentette, hogy megkezdi a Paksi atomerőmű hármas blokkjának leállítását, amelyre a Duna alacsony vízállása és vízhozama miatt volt szükség. Az üggyel kapcsolatban most megszólalt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki elárulta, hogyan lehet pótolni a kieső kapacitásokat.
VG
2026.07.29, 17:28
Frissítve: 2026.07.29, 22:16

„A tegnapi naphoz képest a Duna vízszintje tovább csökkent. Ez egy újabb, korábban soha nem látott negatív rekord” − írta Kapitány István egy Facebook-bejegyzésében.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter tájékoztatást adott arról, hogy a paksi leállás nem váratlanul történt, a kieső kapacitásokat pedig a kormány átmenetileg más forrásokból fedezi.

Kapitány István szerint a leállás a szakmai terv része

Az előre meghatározott szabályok alapján további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a Paksi Atomerőműben. Ennek eredményeképpen a Paksi Atomerőmű 3. blokkja leállításra került − fogalmazott a miniszter, majd így folytatta:

A leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kormány az energiaellátás biztosítása érdekében a kieső villamosenergia-mennyiséget

  •  a hazai erőművekkel,
  • megújuló energiával,
  • és megnövelt importtal pótolja.

Minden fontos fejleményről a továbbiakban is tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított − zárta bejegyzését Kapitány István.

Energiaválság

Energiaválság
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