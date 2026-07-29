Megszólalt Kapitány István Paks ügyében: így pótolja a kormány a kieső villamosenergia-mennyiséget
„A tegnapi naphoz képest a Duna vízszintje tovább csökkent. Ez egy újabb, korábban soha nem látott negatív rekord” − írta Kapitány István egy Facebook-bejegyzésében.
A miniszter tájékoztatást adott arról, hogy a paksi leállás nem váratlanul történt, a kieső kapacitásokat pedig a kormány átmenetileg más forrásokból fedezi.
Kapitány István szerint a leállás a szakmai terv része
Az előre meghatározott szabályok alapján további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a Paksi Atomerőműben. Ennek eredményeképpen a Paksi Atomerőmű 3. blokkja leállításra került − fogalmazott a miniszter, majd így folytatta:
A leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első.
A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kormány az energiaellátás biztosítása érdekében a kieső villamosenergia-mennyiséget
- a hazai erőművekkel,
- megújuló energiával,
- és megnövelt importtal pótolja.
Minden fontos fejleményről a továbbiakban is tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított − zárta bejegyzését Kapitány István.