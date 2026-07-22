Rendkívüli bejelentést tett Karácsony Gergely a 3-as metróról: meghosszabbítják észak felé, egy sor új megállót építenek – uniós pénzt kaptak rá
Európai uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metró északi szakaszát – jelentette be Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere történelmi napnak nevezte a döntést a magyar és a fővárosi közösségi közlekedés szempontjából.
A beruházás Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerdai sajtótájékoztatóján bejelentett, kibővített uniós közlekedésfejlesztési program részeként valósulhat meg. Karácsony Gergely tájékoztatása szerint a főváros forrást kap az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának északi meghosszabbítására.
Elárulta Karácsony: első lépésként Rákospalota-Újpestig érhet el a metró
Az M3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek már elkészültek, a rendelkezésre álló pénzügyi és időbeli keretekbe azonban egyelőre csak a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó szakasz fér bele. A főpolgármester szerint már ez is jelentős előrelépést jelent, mivel a metróberuházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel.
Az új végállomásnál kialakuló kapcsolat így nemcsak az észak-pesti kerületekben élők, hanem az agglomerációból Budapestre ingázók közlekedését is javíthatja.
A hosszabbítás megvalósításával az M3-as metró közvetlenül elérhetné Rákospalota-Újpest vasútállomást, amely több elővárosi járat fontos átszállási pontja. A fejlesztés ezzel csökkentheti a belső városrészek felé tartó felszíni közlekedési vonalak terhelését is.
Hosszú idő után indulhat új metrófejlesztés Budapesten
Karácsony Gergely felidézte: az előző kormánnyal folytatott tárgyalások során végig azt képviselte, hogy nem múlhat el úgy egy teljes, hétéves európai uniós költségvetési ciklus, hogy Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósul meg.
A főpolgármester élesen bírálta az Orbán-kormány korábbi uniós politikáját, amely szerinte jelentős
- idő-
- és pénzveszteséget
okozott. Úgy fogalmazott, az új kormánynak köszönhetően most még megmenthetők a rendelkezésre álló fejlesztési források, és gyorsan elindíthatók az ezekből finanszírozott közlekedési beruházások.
Karácsony Gergely külön elismerését fejezte ki a kormánynak az uniós források megszerzéséért és a fejlesztési programok beindításáért. A főpolgármester ugyanakkor azt nem közölte, hogy pontosan mekkora támogatást kap Budapest, mikor kezdődhet meg az építkezés, és mikorra készülhet el az M3-as metró új szakasza.