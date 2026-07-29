Áfacsökkentést jelentett be Kármán András: másfél millió magyar rezsije lehet alacsonyabb

A mai kormányülésen többek között döntés született arról, hogy a tűzifa áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken − jelentette be Kármán András pénzügyminiszter.

Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: AFP

Az intézkedéssel a kormány azt a másfél millió embert támogatná, akik részben vagy teljes egészében tűzifával fűtenek.

Kármán András szerint többen juthatnak hozzá a támogatáshoz

A pénzügyminiszter szerint az érintett háztartások mindeddig kimaradtak a rezsicsökkentésből, mivel ezek a támogatások az áram- és gázfogyasztáson alapulnak. Kármán azt ugyan elismeri, hogy az önkormányzatok hirdettek programokat a tűzifát használók támogatására, de úgy véli, a rendszer nem volt hatékony.

Az önkormányzatok pályázhattak a Belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de az eljárás bonyolult és hosszadalmas volt

− fogalmazott a pénzügyminiszter.

A Tisza Párt a kampány során többször is ígéretet tett arra, hogy megtartja és szociális szempontok alapján kiterjeszti a rezsicsökkentést, a tűzifa áfáját pedig 5 százalékra mérsékli.

A korábbi rendszert azzal bírálták, hogy a fogyasztás alapján nyújtott támogatásokon keresztül aránytalanul nagy kedvezményt biztosított a tehetősebb, nagyobb energiafogyasztású háztartásoknak, miközben a tűzifával fűtő, jellemzően alacsonyabb jövedelmű rétegek kimaradtak belőle.

Magyar Péter már a hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy a kormány 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját, de a részletekről csak a szerdai ülésnapon egyeztek meg.

Kármán András bejelentése alapján az intézkedés ősszel léphet hatályba, ehhez azonban az Országgyűlésnek az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvényt is módosítania kell.