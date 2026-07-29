Deviza
EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75% EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29% BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kármán András
rezsi
áfa
tűzifa
bejelentés

Áfacsökkentést jelentett be Kármán András: másfél millió magyar rezsije lehet alacsonyabb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Tisza Párt politikusai már a választási kampányban ígéretet tettek arra, hogy csökkenteni fogják a tűzifa áfáját, amennyiben kormányra kerülnek. A mai ülésnapon megszületett a döntés, így előreláthatóan ősztől már életbe is léphet a változtatás.
VG
2026.07.29, 19:34
Frissítve: 2026.07.29, 22:23

A mai kormányülésen többek között döntés született arról, hogy a tűzifa áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken − jelentette be Kármán András pénzügyminiszter.

Kármán András pénzügyminiszter
Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: AFP

Az intézkedéssel a kormány azt a másfél millió embert támogatná, akik részben vagy teljes egészében tűzifával fűtenek.

Kármán András szerint többen juthatnak hozzá a támogatáshoz

A pénzügyminiszter szerint az érintett háztartások mindeddig kimaradtak a rezsicsökkentésből, mivel ezek a támogatások az áram- és gázfogyasztáson alapulnak. Kármán azt ugyan elismeri, hogy az önkormányzatok hirdettek programokat a tűzifát használók támogatására, de úgy véli, a rendszer nem volt hatékony.

Az önkormányzatok pályázhattak a Belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de az eljárás bonyolult és hosszadalmas volt

− fogalmazott a pénzügyminiszter.

A Tisza Párt a kampány során többször is ígéretet tett arra, hogy megtartja és szociális szempontok alapján kiterjeszti a rezsicsökkentést, a tűzifa áfáját pedig 5 százalékra mérsékli.

A korábbi rendszert azzal bírálták, hogy a fogyasztás alapján nyújtott támogatásokon keresztül aránytalanul nagy kedvezményt biztosított a tehetősebb, nagyobb energiafogyasztású háztartásoknak, miközben a tűzifával fűtő, jellemzően alacsonyabb jövedelmű rétegek kimaradtak belőle.

Magyar Péter már a hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy a kormány 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját, de a részletekről csak a szerdai ülésnapon egyeztek meg.

Kármán András bejelentése alapján az intézkedés ősszel léphet hatályba, ehhez azonban az Országgyűlésnek az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvényt is módosítania kell.

Rezsi

Rezsi
258 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu