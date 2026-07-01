Ennyi volt: Kármán András véget vet az Orbán-kormány költségvetési gyakorlatának

Elkészült és már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató – közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint a költségvetés meghatározza az ország gazdasági mozgásterét, ezért annak elkészítésénél a stabilitásnak, az átláthatóságnak és a felelős tervezésnek kell elsőbbséget élveznie.

Kármán András elárulta, mikor nyújtanák be a költségvetést / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A miniszter úgy fogalmazott: egy család pénzügyeihez hasonlóan az állami költségvetés is csak akkor lehet kiszámítható, ha

a bevételeket

és a kiadásokat

megfelelően tervezik meg. Hangsúlyozta, hogy a büdzsé azt is megmutatja, milyen célokat tekint fontosnak a kormány.

Bírálta az előző költségvetési gyakorlatot

A tárcavezető szerint az előző években nem volt megfelelő a költségvetés-tervezés rendszere, mivel a törvényjavaslatokat túl korán nyújtották be a Parlamentnek. Példaként említette, hogy

az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, ugyanakkor állítása szerint azt már 2025-ben – még a költségvetési év kezdete előtt – nyolc alkalommal módosították.

A pénzügyminiszter azt is állította, hogy a korábbi költségvetés nem tükrözte megfelelően a magyar gazdaság tényleges állapotát. Bejegyzése szerint a törvényben szereplő, GDP-arányosan 3,7 százalékos hiány a valóságban 8,3 százalékot is elérhetett volna kormányváltás nélkül.

Kármán szerint a korábbi büdzsé nehezen volt átlátható, ezért még szakértők számára is problémát jelentett pontosan követni az egyes szakpolitikai területek kiadásait. A miniszter úgy véli, ez hozzájárult

a befektetői bizalom csökkenéséhez, a kamatok emelkedéséhez, valamint a vállalkozások és a családok bizonytalanságához.

Kármán András elárulta, mikor nyújtanák be a költségvetést

A pénzügyminiszter ismertette a TISZA-kormány tervezett változtatásait is. Eszerint kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását annak érdekében, hogy a költségvetési törvényjavaslatot minden évben egy előre meghatározott őszi időszakban, várhatóan

október 1. és 31. között terjesszék az Országgyűlés elé.

A kormány várakozásai szerint ezzel közelebb kerül egymáshoz a tervezési és a költségvetési időszak, így több friss és megbízható gazdasági adat áll majd rendelkezésre a büdzsé elkészítéséhez.