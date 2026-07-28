Kármán András váratlanul bejelentette: kirúgta Nagy Márton embereit az MNB bizottságából, az új tagoknak is odavágott – „A tiszteletdíjakat csökkenteni fogjuk"

Kármán András pénzügyminiszter szerint Novák Előd képviselő tévesen értelmezi a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának működését, miközben a kormány az ellenőrzési rendszer átalakításán dolgozik. A tárcavezető szerint olyan új struktúrára van szükség, amely valóban képes kontrollálni a jegybank közpénzekkel való gazdálkodását.

Új alapokra helyezné a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését Kármán András szerint / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kármán közleményében leszögezte: Novák Elődnek azt javasolja, hogy felszólalásai előtt alaposabban készüljön fel, ugyanis szerinte a képviselő tévesen tudja, hogyan működik az MNB Felügyelőbizottsága.

A pénzügyminiszter szerint a törvény alapján a testület hat tagjából hármat az Országgyűlés választ meg, és ezeket a tagokat bármely politikai erő, így a kormánypárt is jelölheti.

Kvóta nincsen

– hangsúlyozta Kármán, aki szerint a jegybank alapfeladata, az árstabilitás biztosítása független döntéshozatalt igényel, ebbe pedig sem a kormánynak, sem a parlamentnek nincs beleszólása.

Ugyanakkor hozzátette: a közpénzekkel való gazdálkodásról a jegybanknak beszámolási kötelezettsége van. Kármán András szerint az előző kormányzati időszakban éppen fordított helyzet alakult ki: a kormány beleszólt a kamatpolitikába, miközben a jegybank jogszerű működésének és közpénzfelhasználásának ellenőrzésénél szerinte „gyeplőt dobott a lovak közé”.

A pénzügyminiszter közölte: dolgoznak egy új felügyelőbizottsági struktúra kialakításán, amely hatékonyabban ellenőrizheti a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását. A problémák egyik forrásának azt nevezte, hogy az MNB Belső Ellenőrzése jelenleg az elnök alá tartozik, vagyis attól kapja feladatait és javadalmazását, akinek a működését ellenőriznie kellene.

A politikus szerint ezért megfontolandó egy olyan ellenőrző szerv létrehozása, amely a nemzetközi gyakorlatokat követve közvetlenül a Felügyelőbizottság irányítása alatt működne.

Kármán András nagyon fontos részletet árult el az új kormányzati lakásprogramról: megvan, mekkora lesz az állami támogatás – az Otthon Start helyett erre koncentrálhat a Tisza Első alkalommal beszélt a Tisza-kormány lehetséges bérlakásprogramjáról Kármán András pénzügyminiszter egy videóban, arról téve említést, hogy milyen lakhatási programot finanszírozna a Magyarországnak jóváhagyott 10 milliárd eurós uniós helyreállítási forrásból a kormány. Kármán András szerint kollégiumok és bérlakások épülhetnek Budapesten és a vidéki nagyvárosokban 20 százalékos mértékű állami szerepvállalással, miközben továbbra sem egyértelmű, mi lesz a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel sorsa. A kabinet egyelőre nem ígért garanciát a program változatlan fenntartására, bár kivezetését sem jelentette be.

Kármán András: át kell alakítani az MNB működését

A tervek szerint a Felügyelőbizottság hatáskörét ki kellene terjeszteni a jegybanki alapítványokra, valamint az ingatlanfelújításokat végző leányvállalatokra is.