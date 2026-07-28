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Kármán András
Nagy Márton
Magyar Nemzeti Bank
MNB
jegybank

Kármán András váratlanul bejelentette: kirúgta Nagy Márton embereit az MNB bizottságából, az új tagoknak is odavágott – „A tiszteletdíjakat csökkenteni fogjuk"

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Éles kritikát fogalmazott meg az MNB korábbi ellenőrzési rendszerével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András a keddi parlamenti vitában amellett érvelt, hogy olyan új struktúrára van szükség, amelyben valódi kontroll alatt állhat a jegybank gazdálkodása. Jelezte azt is, hogy visszahívta a minisztérium által delegált tagokat, az új tagoknak pedig csökkentette a fizetését.
VG
2026.07.28, 21:02

Kármán András pénzügyminiszter szerint Novák Előd képviselő tévesen értelmezi a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának működését, miközben a kormány az ellenőrzési rendszer átalakításán dolgozik. A tárcavezető szerint olyan új struktúrára van szükség, amely valóban képes kontrollálni a jegybank közpénzekkel való gazdálkodását.

Kármán Andrásparlament, költségvetés
Új alapokra helyezné a kormány a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését Kármán András szerint / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kármán közleményében leszögezte: Novák Elődnek azt javasolja, hogy felszólalásai előtt alaposabban készüljön fel, ugyanis szerinte a képviselő tévesen tudja, hogyan működik az MNB Felügyelőbizottsága.

A pénzügyminiszter szerint a törvény alapján a testület hat tagjából hármat az Országgyűlés választ meg, és ezeket a tagokat bármely politikai erő, így a kormánypárt is jelölheti.

Kvóta nincsen

– hangsúlyozta Kármán, aki szerint a jegybank alapfeladata, az árstabilitás biztosítása független döntéshozatalt igényel, ebbe pedig sem a kormánynak, sem a parlamentnek nincs beleszólása.

Ugyanakkor hozzátette: a közpénzekkel való gazdálkodásról a jegybanknak beszámolási kötelezettsége van. Kármán András szerint az előző kormányzati időszakban éppen fordított helyzet alakult ki: a kormány beleszólt a kamatpolitikába, miközben a jegybank jogszerű működésének és közpénzfelhasználásának ellenőrzésénél szerinte „gyeplőt dobott a lovak közé”.

A pénzügyminiszter közölte: dolgoznak egy új felügyelőbizottsági struktúra kialakításán, amely hatékonyabban ellenőrizheti a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását. A problémák egyik forrásának azt nevezte, hogy az MNB Belső Ellenőrzése jelenleg az elnök alá tartozik, vagyis attól kapja feladatait és javadalmazását, akinek a működését ellenőriznie kellene.

A politikus szerint ezért megfontolandó egy olyan ellenőrző szerv létrehozása, amely a nemzetközi gyakorlatokat követve közvetlenül a Felügyelőbizottság irányítása alatt működne.

Kármán András nagyon fontos részletet árult el az új kormányzati lakásprogramról: megvan, mekkora lesz az állami támogatás – az Otthon Start helyett erre koncentrálhat a Tisza

Első alkalommal beszélt a Tisza-kormány lehetséges bérlakásprogramjáról Kármán András pénzügyminiszter egy videóban, arról téve említést, hogy milyen lakhatási programot finanszírozna a Magyarországnak jóváhagyott 10 milliárd eurós uniós helyreállítási forrásból a kormány. Kármán András szerint kollégiumok és bérlakások épülhetnek Budapesten és a vidéki nagyvárosokban 20 százalékos mértékű állami szerepvállalással, miközben továbbra sem egyértelmű, mi lesz a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel sorsa. A kabinet egyelőre nem ígért garanciát a program változatlan fenntartására, bár kivezetését sem jelentette be.

Kármán András: át kell alakítani az MNB működését

A tervek szerint a Felügyelőbizottság hatáskörét ki kellene terjeszteni a jegybanki alapítványokra, valamint az ingatlanfelújításokat végző leányvállalatokra is.

A pénzügyminiszter ugyanakkor jelezte: a rendszer hiányosságai nem mentesítik a felelősség alól azokat a felügyelőbizottsági tagokat, akik szerinte hosszú éveken keresztül többmilliós havi tiszteletdíj és gépkocsi mellett nem léptek fel a jegybank szabályos működésének biztosításáért.

„Tárták szét a karjukat, hogy sajnos jogállásukból adódóan semmit sem tehetnek" – fogalmazott Kármán.

A tárcavezető közölte: pénzügyminiszterként visszahívta az MNB Felügyelőbizottságából a két miniszteri delegáltat, és új tagokat jelölt helyettük. Emellett jelezte azt is, hogy a jövőben csökkenteni fogják a felügyelőbizottsági tiszteletdíjakat.

Ez egyre kellemetlenebb: Kármán András három hete kinevezte, most újra keresi a NAV elnökét – nagyon szűk határidőt szabott a minisztérium

Kifejezetten kellemetlen lehet a NAV elnök kinevezése körüli huzavona a pénzügyminiszternek. Kármán András három hete Facebook-posztban jelentette be az adóhatóság új vezetőjét, ma pedig arról írt, kiírták a pályázatot posztra. Meglehetősen szűk határidőt biztosítottak a pályázóknak, akik július 31-ig adhatják be a pályázatukat.

 

Állampapír

Állampapír
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