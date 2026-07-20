Ez egyre kellemetlenebb: Kármán András három hete kinevezte, most újra keresi a NAV elnökét – nagyon szűk határidőt szabott a minisztérium

"Kiírtuk a nyílt pályázatot a NAV-elnöki pozíciójára. Pályázni július 31-ig lehet, azokat augusztus végéig fogjuk elbírálni" – ezt írta ki hétfő délelőtt Facebook oldalára Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentés nem váratlan, Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy nyilvános pályázatot írnak ki az adóhatóság vezetésére, azonban így is kellemetlen lehet a tárcavezetőnek.

Nyilvánosan visszakozott Kármán András: újra keresik a NAV elnökét – nagyon szűk határidőt szabott a minisztérium Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Nyilvánosan visszakozott Kármán András: újra keresik a NAV elnökét – nagyon szűk határidőt szabott a minisztérium

Ahogy beszámoltunk róla, Kármán András június 29-én már egyszer kinevezte NAV elnöknek Tamásné Czinege Csillát, döntését szakmai felkészültségével és tapasztalatával indokolta.

Alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban. Kinevezése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört

– írta először egy posztjában a miniszter, aki a bejegyzésében méltatta Tamásné Czinege Csillát.

"Több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezetirányításának területén. Szakmai vezetésével valósult meg az adminisztrációs terheket jelentősen csökkentő, előre kitöltött bevallások rendszere. Vezetői munkája középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt adóhatósági működés, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti és működési innovációk megvalósítása áll. Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt" – írta. Ekkor még tehát semmi nem utalt arra, hogy ideiglenes jelleggel történt volna a kinevezés.

A választása azonban alaposan felbőszítette Tisza-tábort: Tamásné Czinege Csilla ugyanis az adóhatóság korábbi alelnöke volt, emiatt pedig azonnal támadások kereszttüzébe került.

Horváth András, aki az úgynevezett „zöld dossziés” ügyével vált országosan ismertté, is élesen bírálta Kármán személyi döntését. Június 30-án közzétett Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy 2013-ban nyilvánosságra hozta az áfacsalásokkal kapcsolatos állításait, Tamásné Czinege Csilla regionális vezetőként irányította azt a belső vizsgálatot, amely szerinte minden vádpont alól felmentette a NAV vezetését.