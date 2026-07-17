Jó hírt kaptak a telekomosok: szabadságra megy a havidíj, de nem adják csak úgy

Egyszeri kedvezményt kapnak az otthoni internetelőfizetéssel rendelkező Telekom ügyfelek. Az ajánlat az új belépőknek is szól.

Nyári kedvezményt hirdetett a Telekom / Fotó: Alexander Fedosov

Fontos, hogy a 2500 forint értékű havidíj-kedvezmény nem jár automatikusan, azt augusztus 15-ig a Telekom applikáció Moments nevű felületén lehet igényelni.

Hogyan igényelhető a kedvezmény?

Az ajánlat július 6. és augusztus 15. között, vagy visszavonásig igényelhető, egyszeri alkalommal − olvasható a Telekom közleményében.

A kedvezmény aktiválása egyszerű, csupán néhány lépés szükséges hozzá:

A Telekom appon belül a Magenta Moments menüpontra kell navigálni. Meg kell keresni, majd aktiválni az ajánlatot. Ki kell választani a szolgáltatást. A szeptemberben érkező augusztusi számlán automatikusan megtörténik a jóváírás.

Az ajánlatot csak azok az aktív Magenta Moments tagok tudják igénybe venni, akiknek otthoni vezetékes internet-előfizetésük van.